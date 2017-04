A puerta cerrada, Once Caldas recibirá a Alianza Petrolera en la Liga

La palabra necesidad aparece como la principal protagonista en cada compromiso disputado por Once Caldas y frente a Alianza Petrolera no será la excepción, pues como rezan sus integrantes: “dejaremos el alma”, el partido contra los petroleros significará un salvavidas, que de perderse prácticamente garantizaría la eliminación anticipada del conjunto caldense.

El compromiso valido por la fecha 14 de la Liga se jugará a las 4:00 p.m., en el estadio Palogrande de Manizales.



El técnico Hernán Lisi, asimismo necesita mejorar el promedio de su equipo, porque la tabla del descenso les coquetea a los manizaleños, quienes con cada punto cedido se asustan ante la posible aparición del fantasma de la B, en la temporada 2.018.



“En los últimos dos días hemos preparado un partido que para nosotros va a hacer importantísimo. Estamos buscando la posibilidad de tener una concentración durante los 90 minutos, seguridad cuando la pelota ingresa en ciertos sectores, independientemente de los nombres la necesitamos y ojalá podamos encontrarla con el ingreso de Miguel Nazarit”, comentó el estratega del Once.



Después de las declaraciones del argentino se confirmó la ausencia de José Luis Moreno, central sacrificado, que se mostró triste tras la decisión de Hernán, quien además no lo concentró; durante toda la semana se supuso que Moreno iba a hacer el reemplazo de Jhonathan Muñoz, pero el DT cambió de parecer.



“El profesor quiere mirar otras alternativas y darle una mano al grupo. Hay que asimilarlo con responsabilidad y demostrar que puedo tener un cupo en el grupo de primera”, comentó Nazarit.



Entre las novedades Elkin Soto jugará por Daniel Rojano y Óscar Estupiñán volverá a la nómina, “Se me da la oportunidad de estar en el once inicialista y espero aprovecharla para que no me vuelvan a sacar de la titular”, manifestó Estupiñán.



Partido sin público



Debido a la crisis vivida en Manizales, a causa de los desastres generados por el invierno se estableció que el encuentro se disputará sin público: “Esta determinación obedece a que la ciudad no dispone en el momento del personal de policía y de los organismos de socorro que se requiere para atender el partido de fútbol, ya que todas las instituciones están concentradas en la atención de la emergencia de la ciudad”, explica un comunicado del Once Caldas.



Alianza Petrolera, obligado a sumar

Alianza Petrolera visita al equipo Once Caldas de Manizales, en el marco de la fecha número catorce de la liga. Las sesiones de entrenamiento realizadas durante la semana hicieron énfasis en la tenencia del balón y la seguridad en la línea defensiva.



“Vamos con todo el optimismo de encontrar un resultado positivo, sabemos que Caldas es fuerte de local, pero buscamos ratificar nuestro buen momento y esto solo se consigue haciendo goles y ganando los partidos”, expresó el delantero petrolero Cesar Arias.



Para el equipo aurinegro ganar se convierte en una imperiosa necesidad, por este motivo, el cuerpo técnico ha trabajado durante la semana con cada una de las líneas, pero reiteran, que el libreto lo aplican los jugadores dentro del terreno de juego.



“Se trabajó muy fuerte durante la semana buscando corregir cierto errores que se cometen en los partidos, debemos estar más concentrados y cortos entre líneas para estar ordenados y efectivos en el frente de ataque”, enfatizó el asistente técnico Carlos Mario Hoyos.



Alianza Petrolera ocupa la casilla número nueve con 18 puntos, los mismos que el octavo lugar, es la razón por la cual no puede ceder puntos en esta jornada, si aspira a seguir luchando por su permanencia dentro de los ocho mejores.



Alineaciones probables:



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Gilberto García, José Ramírez, Miguel Nazarit y David Gómez; Marcos Acosta y Elkin Soto; Michael Ortega y Luis Sinisterra; Sergio Romero y Óscar Estupiñán.

D.T.: Hernán Lisi.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez, Abraham Stringel, Luciano Ospina, David Valencia, Cristián Flórez, Juan David Ríos, Fredy Flórez, Alex Castro, Estefano Arango, Carlos Lizarazo y César Arias.

D.T.: Jorge Luis Bernal.