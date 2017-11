Agria pelea entre clubes en lío de descenso, los que apoyan y Dimayor

Lejos de llegar a un acuerdo, las posiciones entre los clubes comprometidos en la pelea del descenso, aquellos que son solidarios con ellos y el presidente de Dimayor, Jorge Perdomo, se agudiza.

FUTBOLRED consultó al presidente de Cortuluá, Ignacio Martán, quien reconoció que la propia asamblea aprobó hace tres años que se jugara en Montería de día por problemas de iluminación del estadio Jaraguay, pero dijo que esta vez esa decisión puede vulnerar el juego limpio al tratarse de una fecha trascendental en la Liga.

“Este partido es distinto. Sabemos que se acordó jugar a la misma hora, el punto es cuál es esa hora, la que le sirve a Once Caldas que cumple los requisitos, a América o a Jaguares, que no cumple. El estadio de ellos, que es moderno y no tiene iluminación: ¿por qué en cuatro años no han arreglado un problema para competir como todos? Insisto, esta es una fecha con mucho intereses y no puede ser que se favorezca al que no cumple”.

El directivo va más allá: “Si no estuviéramos en una competición reñida no habría problema con la hora porque eso fue lo que autorizó la asamblea, pero entonces ¿qué? ¿América podría jugar a la hora que quisiera? ¿Quién dice que a Cortuluá no lo afecta jugar tarde en la altura de Manizales, por ejemplo? Aquí parece que sólo le hubieran preguntado a Jaguares. Dicen que así han jugado todo el año, pero este no es un partido normal de todo el año, es una fecha decisiva”, dijo.

En ese sentido, el presidente del Deportivo Cali, Álvaro Martínez, club que no tiene compromiso en el descenso, aceptó en diálogo con FUTBOLRED que envió una carta quejándose por la misma programación de la fecha, pero apoyado en que la decisión de la asamblea de permitirle jugar en horario diurno tenía fecha de caducidad: el primer año de Jaguares en la Primera A.

Según Martínez, al equipo de Montería se le dio un año, a partir de su ascenso, para ponerse al día con las luminarias, plazo que se vencía en 2016 y que aún no se ha cumplido. Por esa razón, el club verde del Valle se mostró solidario con la protesta y envió una carta oficial a Dimayor.

El problema es que en la entidad rectora del fútbol local no hay ninguna intención de escuchar la queja y mucho menos de considerar siquiera un cambio de horario de la fecha 20 de la Liga.

“En este despacho nos reunimos con todos los presidentes de los clubes implicados en el descenso y se hizo un acuerdo que incluía veedores arbitrales para cada partido de los comprometidos, se decidió que los partidos de las fechas 19 y 20 se jugaran a la misma hora y se acordó que los temas se hablaran al interior de la Dimayor y no ante la opinión pública. Nosotros cumplimos. Pero nunca se advirtió en esa reunión ni durante los últimos tres años que Jaguares fuera beneficiado con una decisión unánime de la asamblea. Pretender que lo cambiemos ahora no es procedente”, dijo el presidente Jorge Perdomo al canal 'Win'.

Es más, Perdomo negó que la protesta tenga apoyo masivo de los clubes de la Liga y se mostró radical: “Varios presidente me llamaron a decir que si bien su nombre estaba, no respaldaban esa carta, es el caso de Equidad, Huila, Pasto, Patriotas, Santa Fe y muchos otros. El procedimiento no era generar un ruido mediático que le hace daño a la unidad del fútbol. El procedimiento era llevarlo a una de las muchas asambleas de los últimos tres años para revocar esa decisión, pero cuando se han jugado 60 partidos en estas circunstancias, que se revoque la determinación en la última fecha, no tengo la competencia y no es afortunado”.

¿Tiene o no tiene competencia?

La discusión también pasa por la posibilidad real que tiene el presidente de Dimayor para modificar la polémica fecha 20. Según Martán, en los artículos 59 y 60 del reglamento del campeonato consta que sí lo puede hacer, aunque el texto habla más de la imposibilidad de desplazamiento de algún club –el caso de los aplazados por el paro de pilotos- o por falta de garantías de seguridad en los estadios.

“El artículo del reglamento es muy claro en que ‘mi presi’ puede tomar la decisión, entonces que no se escude en la asamblea. Él tomó la decisión que va contra la mayoría”, dijo Martán.

Y Perdomo respondió: “El 20 de octubre en este despacho se hizo la reunión con los presidentes para garantizar el fair play y no se habló de privilegios a Jaguares porque no era competencia de esa reunión, como no es competencia del presidente de Dimayor tomar medidas en contravía de lo determinado por la asamblea general, sería una actitud dictatorial…. Si ese boquete se abriera para que el presidente desconociera las decisiones de la asamblea, me llevarían a revisar la decisión de enero del 2015 de un cuadrangular por fuera de lo establecido para ver cómo ascendieron Cúcuta y Cortuluá”.

Perdomo confirmó que “no habrá novedades” en la programación de la fecha 20 y llamó “ a la cordura” y a hablar de las inconformidades al interior de la Dimayor. De esta manera, la queja de los clubes podría quedarse sólo en eso y los partidos se quedarían como están.

Redacción Futbolred