"Ahora pensaré en mi recuperación y le haré fuerza a Colombia": Ceter

Parecía un Suramericano de ensueño para Damir Ceter con la Selección Colombia Sub-20 en Ecuador. Más allá de no ser inicialista en la primera fecha, debuto con gol en el empate 1-1 contra Paraguay. Luego, en el siguiente compromiso contra el anfitrión, consiguió de nuevo anotar, pero sufrió una lesión en el aductor derecho que lo sacó del certamen.

El nuevo delantero ‘cardenal’, en charla con FUTBOLRED, describió su debut con el combinado patrio, también expuso sus sentimientos al lograr anotar en torneo continental, confesó su tristeza por tener que abandonarlo y expuso su apoyo a sus compañeros de la Sub-20.

“Muy contento porque siento que tuve un buen debut. A pesar de no ser inicialista entré bien, tuve algunas opciones y logre anotar en una. Como delantero es importante marcar goles, tuvimos la mayoría de opciones, pero no fuimos efectivos y por eso el empate contra Paraguay, aunque en lo personal me fue muy bien”, sostuvo Damir.

El buen desempeño del atacante de 19 años frente a Paraguay, a pesar de una pequeña molestia muscular que sufrió en su debut, conllevó a que se ganara un puesto en el once titular en el segundo compromiso, contra Ecuador. En este partido, a pesar de la derrota, Ceter volvió a anotar, pero sufrió una lesión en el aductor derecho, que lo obligo a alejarse del certamen juvenil.

“Muy triste, me hubiera gustado estar con mis compañeros jugando contra ese gran rival como es Brasil. Ahora debo asumirlo, pensar en mi recuperación y seguir enviándole toda la energía y haciendo mucha fuerza para que Colombia gane. Triste por la lesión, pero feliz por el triunfo, era lo que el país esperaba”, comentó el delantero santafereño.

“Le ganamos a un rival complicado, Brasil es un rival fuerte, por algo estaban de primeros e invictos. La victoria contra ellos le dará mucha jerarquía a mis compañeros para enfrentar lo que se viene con mayor confianza”, complementó.

Por ahora, el atacante de Buenaventura llegó en la noche del martes a Bogotá. El gerente de Santa Fe, Agustín Julio, se contactó con el jugador y este miércoles está previsto que sea revisado por el médico de la institución para iniciar su proceso de rehabilitación, el cual tendrá una duración de 4 semanas.

