'Al DIM le faltó Quintero, a Santa Fe once jugadores': Gregorio Pérez

Independiente Santa Fe confirmó su liderato en solitario en la Liga II-2017, después de derrotar 0-1 en su visita al Independiente Medellín. Con 28 puntos, ya le sacó una diferencia de 6 unidades al Junior, que es segundo, y quedó a muy poco de clasificarse a cuartos de final.

El técnico Gregorio Pérez dijo que frente al DIM, al que enfrentaron tres veces este semestre -dos en Copa y este de Liga-, se jugaron duelos muy parejos y en esta ocasión “vinimos con muchas bajas, no contamos con once jugadores, nueve lesionados y dos en Selección; así que quiero resaltar la entrega de algunos futbolistas que no venían jugando y ganamos un partido difícil”.

Pérez Perdigón añadió que su equipo “es muy fuerte mentalmente” y no es fácil que le hagan un gol. “La disciplina táctica y las virtudes del plantel, que es consciente de las limitaciones que también tiene, nos ha llevado a tener un muy buen puntaje. Sabemos que hemos perdido y hemos tenido partidos en los que no hemos jugado bien, pero se tiene convicción del trabajo hecho”.

El entrenador uruguayo confesó que en Santa Fe “trabajamos más con los que no juegan que con los que juegan, para que cuando entren estén acorde con la identidad que le hemos querido dar, que no es solo defender, si no defender con la pelota y sorprender en ataque”.

Una vez más a Gregorio le preguntaron por qué Santa Fe hace tantos goles de pelota quieta, a lo que contestó: “Santa Fe no es el único que hace goles de pelota quieta. Todos trabajan en ese aspecto, y el 65% de los goles de los demás partidos llegan así, no son solo de Santa Fe. Pero la trabajamos, sí, y mucho. No improvisamos. Es claro que en Santa Fe se marque más, porque es algo que han venido trabajando los últimos técnicos. Ahora, ¿de dónde vienen esos goles? Por faltas cerca del área, porque generamos tiros de esquina y llegamos al arco rival”.

Una pregunta de un periodista local, tal vez buscando argumentos por la derrota y regular actuación del ‘poderoso’, le dijo al DT ‘cardenal’ que el Medellín esta vez no contó con Juan Fernando Quintero, su principal figura.

“Al Medellín le faltó Quintero, claro. A Santa Fe le faltaron once jugadores”, respondió el ‘profe’ Gregorio, y añadió: “Vinimos con 17 jugadores porque no nos alcanzaba para traer 18. Entre ellos había tres juveniles y dos de ellos no han debutado. Desde que llegamos al club, hay algo que no se negocia: la actitud y el compromiso. Tratamos de mentalizar al futbolista para que cada uno entregue lo mejor desde el lugar que le corresponde; que sea solidario. No hemos ganado nada, pero hay mentalidad en la Liga y en la Suramericana”.

Redacción Futbolred