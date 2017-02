América buscará su primer triunfo recibiendo a Junior en el Pascual

América de Cali tiene la sólida intención de celebrar el sábado por todo lo alto. Con el preliminar del equipo femenino contra Cortuluá, actividades, regalos y sorpresas para su fanaticada, la institución roja quiere que cada hincha que asista al ‘San fernandino’ disfrute los 90 años de su equipo.

Además, América es consiente que el esfuerzo para obtener el placer de su hincha el sábado, se consolidará únicamente obteniendo los tres puntos ante el conjunto barranquillero. Para este compromiso, Hernán Torres podrá contar con el retorno de tres jugadores completamente recuperados de sus dolencias físicas.

El lateral izquierdo Juan Camilo Ángulo, el central Diego Herner y el volante de primera línea Johnny Mosquera, ya trabajan a la par con sus compañeros e integraron las últimas prácticas de fútbol previas al compromiso, estando a disposición del estratega americano, quien poco a poco va reduciendo el listado de jugadores ausentes por distintas lesiones. El volante Johnny Mosquera y el central Efraín Cortés, estarán en óptimas condiciones para la próxima fecha.

Algunas variantes tendrá Hernán Torres en su once inicial ante el cuadro tiburón. En la zaga por la vuelta de Juan Camilo Ángulo como lateral izquierdo, Iván Vélez pasara a la banda derecha en reemplazo de Jarol ‘La Roca’ Martínez.

Igualmente el central Diego Herner, regresará a la dupla de centrales en demerito de Camilo Pérez. El argentino de 33 años, sostuvo que se encuentra en óptimas condiciones para su regreso a la acción.

“Al estar afuera mi opinión es distinta, creo que nos faltan cosas por mejorar cuando tenemos el balón, pero el equipo está bien. En lo personal me estoy poniendo a punto para cuando me toque jugar, estoy bien físicamente, la lesión hoy no me impide nada en cuanto al fútbol”, comentó Diego Herner

“Siempre estamos obligados a ganar, eso no es un condimento especial para nosotros porque es nuestra rutina diaria. Si tenemos que empezar a hacerlo, tenemos potencial y estamos tranquilos por eso”, añadió.

Otro que regresa al grupo inicialista, será el atacante Cristián Martínez Borja quien conformará la habitual pareja en ataque americana con Ernesto ‘El Tecla’ Farías. El atacante chocoano, clarificó su situación con Veracruz y hará parte del once titular.

Ya llegó la transferencia internacional del uruguayo Santiago Silva, quien continúa su puesta a punto y periodo de adaptación en América, para prontamente estar a disposición del estratega ‘escarlata’.

La última vez que Junior visitó a América de Cali consiguió una victoria por la mínima diferencia. Fue el 25 de noviembre del 2011, victoria ‘Tiburón’ con gol de Carlos Bacca.

El último triunfo americano recibiendo al conjunto barranquillero, fue el 2 de mayo del 2009. Con doblete de Adrián Ramos y un gol de Wilmer Parra Cadena, ‘los diablos rojos’ golearon al equipo de la arenosa.

Este sábado, como era tradición, habrá doblete en el estadio Pascual Guerrero. América recibirá a Junior a las 8:00pm en un compromiso válido por la fecha 3 de la Liga Águila I y previamente el equipo femenino disputará un partido amistoso ante su similar de Cortuluá.

Alineación Probable:

América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Ángulo, Diego Herner, Eder Castañeda, Iván Vélez; Camilo Ayala, William Arboleda; Steven Lucumí, Brayan Angulo; Cristian Martínez Borja, Ernesto Farías.

Técnico: Hernán Torres.

Nelson Sandino

Para FUTBOLRED, Cali.

Twitter: @Nelsandino1