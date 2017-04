América fue arrollador y se quedó con el clásico: 3-0 a Cali

América y Cali se enfrentaron este miércoles en un nuevo clásico vallecaucano. El juego adelantado de la fecha 17 de la Liga I-2017 fue para el ‘escarlata’ por un contundente 3-0.

Los ‘diablos rojos’ dominaron a su rival de principio a fin, fueron contundentes frente a un ‘azucarero’, que poco propuso en ataque.

América arrancó con las 'pilas recargadas', luego del pitazo inicial generó su primera ocasión de gol y la concretó. Jeison Lucumí dominó la esférica y llegó al borde del área, ahí sacó un remate y venció a Camilo Vargas. El reloj marcaba 15 segundos; la defensa del Cali le hizo el ‘pasillo’ al volante del rojo.

El verde intentó reaccionar y buscó hacerse con la pelota, pero no daba peligro a la portería custodiada por Carlos Bejarano.

Los rojos sí que complicaron a Vargas como lo fue un lanzamiento de Cristian Martínez Borja, atajado por el golero verdiblanco.

El duelo se hizo de ‘toma y dame’ en el Pascual Guerrero. Cali respondió con un zapatazo de Andrés Felipe Roa, que fue bien atajado por Bejarano.

En la siguiente acción ofensiva, el que probó fue América: primero con una jugada de Lucumí, que atajó Vargas; la segunda, Santiago Silva cabeceó en el área y el balón salió por encima del travesaño.

Las cosas se complicaron para los conducidos por Héctor Cárdenas, al 26. Danny Rosero empujó en el área a Silva y el juez no dudó en pitar penalti a favor de América. Martínez Borja se paró frente al balón y cambió la falta por gol.

El delantero definió de derecha, al poste diestro de Vargas, quien adivinó el lado pero la esférica iba muy pegada al palo; era el 2-0 en el tablero. Alegría para el rojo y las caras largas se veían en el 'azucarero'.

En la segunda parte, las cosas siguieron igual. América dominando y Cali no genera nada en ofensiva. Los cambios a Cárdenas no le funcionaron; el verdiblanco no supo cómo penetrar la zaga de la 'mechita'.

El tercer gol del 'escarlata' fue obra de Juan Camilo Angulo. Un golazo de tiro libre marcó el lateral, que dejó sin posibilidades a Vargas.

América controló las acciones hasta el final y se quedó con más que tres puntos en el Pascual. Victoria valiosa para los hombres de Hernán Torres en cuanto al tema del descenso y dejó al verdiblanco sin invicto en la Liga, que no perdía desde de la llegada de Cárdenas al banco.

Síntesis

América 3 - Deportivo Cali 0

América: Carlos Bejarano (6); Juan Camilo Angulo (7), Diego Herner (6), Éder Castañeda (6), Iván Vélez (6); Johnny Mosquera (6), William Arboleda (7); Steven Lucumí (7), Brayan Angulo (6); Cristian Martínez Borja (6), Santiago Silva (6).

Cambios: Camilo Ayala por Santiago Silva (31 ST), Juan Camilo Hernández por Brayan Angulo (37 ST).

D.T.: Hernán Torres.

Deportivo Cali: Camilo Vargas (6); Luis Orejuela (6), Dany Rosero (5), Germán Mera (5), Jeison Angulo (5); Andrés Pérez (6), Abel Aguilar (5); Andrés Roa (5), Nicolás Albarracín (6); Miguel Ángel Murillo (5), Jéfferson Duque (5).

Cambios: José David Lloreda (5) por Jefferson Duque (11 ST), Máyer Candelo por Nicolás Albarracín (17 ST), Nicolás Benedetti por Andrés Roa (28 ST)

D.T.: Héctor Cárdenas

Goles: Steven Lucumí (15 segundos), Cristian Martínez Borja (26 PT, de penalti), Juan Camilo Angulo (26 ST), para América.

Amonestados: Johnny Mosquera (32 PT), Cristian Martínez Borja (31 ST), en América. Luis Orejuela (24 PT), Dany Rosero (24 PT), Miguel Murillo (9 ST), Andrés Pérez (12 ST), Máyer Candelo (44 ST) y Abel Aguilar (44 ST), en Cali.

Expulsados: no hubo

Figura: Steven Lucumí (7)

Estadio: Pascual Guerrero.

Asistencia: 25.000 espectadores, aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Mario Herrera (Meta) (6).

Partido: bueno.

Redacción Futbolred

Síntesis de Nelson Sandino