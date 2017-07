América subió la oferta por Mateus Uribe a siete millones de dólares

Mateus Uribe está en los planes del cuerpo técnico de Juan Manuel Lillo y sus colaboradores para el proceso que recién empezaron en Atlético Nacional. El mediocampista se convirtió en titular indiscutido y pieza clave del funcionamiento colectivo del conjunto verde de la mano del entrenador Reinaldo Rueda, lo que lo llevó a ganarse el reconocimiento de la hinchada.

Sus sobresalientes actuaciones lo pusieron en la mira del América, de México, conjunto al que la escuadra paisa se enfrentó el año anterior en el Mundial de Clubes y al que derrotó 4-3 en los cobros desde el tiro penal tras el empate 2-2 en el tiempo reglamentario, para quedarse con el tercer lugar del certamen internacional.

De acuerdo a varios medios de comunicación de ese país, las ‘águilas’ ofrecieron cuatro millones de dólares y el pase de Carlos Darwin Quintero a la institución ‘verdolaga’ para contar con los servicios de Mateus. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los directivos y la comisión técnica, que lo quieren para el nuevo proyecto deportivo.

El cuadro que orienta Miguel Herrera no pierde la esperanza de tener a Mateus en sus filas, por lo que la apuesta aumentó a siete millones. No obstante, Nacional le mejoró las condiciones económicas al jugador para que se quede en el segundo semestre porque no le interesa desprenderse de él, pues al interior entienden de su gran importancia en la cancha.

La ausencia del futbolista en las recientes sesiones de entrenamiento, despertó los rumores de su partida hacia el elenco ‘azulcrema’. ‘Diario Récord’ aseguró que esa es la manera de Uribe para presionar su salida al balompié del exterior porque con 26 años cree que es el momento indicado. En los próximos días se definirá su futuro y se espera información oficial.

Redacción Futbolred