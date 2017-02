América y una dura prueba en segunda fecha de la Liga: visita a Tolima

América visita este martes al Deportes Tolima, en juego de la segunda fecha de la Liga I-2017. El cuadro ‘escarlata’ no comenzó de la mejor forma su vuelta a la Primera División, pues el fin de semana no pasó del 0-0 en casa contra Rionegro Águilas.

A las 8:00 de las noche, los conducidos por Hernán Torres, saldrán por los tres puntos en el Manuel Murillo Toro para aumentar su promedio y ubicarse en la parte alta de la tabla de posiciones. Además, el rojo no puede darse el lujo de ceder puntos por su lugar en la clasificación del descenso.

18 jugadores eligió Torres para el reto contra el 'pijao', entre las novedades se destaca la inclusión del lateral Arnol ‘el Coco’ Palacios, quien estuvo ausente contra Rionegro. Por otro lado, el DT de la 'mechita' quiere sostener gran parte del once que alineó contra el cuadro antioqueño y la única variante sería la del volante Jonathan Álvarez en lugar de Brayan Angulo.

“Dejamos una buena impresión en el Pascual, debemos seguir mejorando y recuperar los puntos perdidos en Ibagué. Hernán (Torres) siempre me dice que me divierta en la cancha con responsabilidad y que patee bastante, siempre me recalca eso: que enganche y todo, pero debo patear. En lo futbolístico y en lo personal, creo que estuvimos bien”, comentó Álvarez.

Sobre el duelo contra el Tolima, el volante, de 29 años, manifestó que "es un gran equipo, físicamente te corre, te mete y te juega, con un técnico de experiencia. Nosotros con nuestra gran nómina, tenemos con que sacar el resultado ya que estamos para grandes cosas".

En relación a los jugadores que América tiene recuperándose en su departamento médico: el lateral Juan Camilo Ángulo, los centrales Efraín Cortés y Diego Herner y los volantes Johnny Mosquera y Johnny Vázquez, continúan efectuando sus trabajos de pretemporada en Cascajal y quizá algún centrocampista esté listo para el sábado contra Junior, los demás estarán para la cuarta fecha de la Liga.

Por su parte, Ánderson Zapata cumplirá apenas su primera semana de recuperación de su lesión en la mano, restándoles 3 más para su regreso a las canchas. Mientras que el ‘charrúa’ Santiago Silva, continúa adaptándose a la plantilla.

El último registro de América visitando a Tolima, fue a su vez la última victoria del cuadro ‘escarlata’ en la Primera categoría. Sucedió el 11 de noviembre del 2011, día en que el cuadro rojo derrotó claramente 1-4 al conjunto ‘vinotinto y oro’ dirigido en aquella época por Hernán Torres.

La última victoria de Tolima contra los ‘diablos rojos’ en su casa, se dio el 28 de marzo del 2010, con marcador de 2-1 y los goles fueron anotados por Franco Arizala y Yesid Martínez. En América anotó Oscar Díaz.

Alineación probable:

América: Carlos Bejarano; Iván Vélez, Camilo Pérez, Eder Castañeda, Járol Martínez; Camilo Ayala, William Arboleda; Steven Lucumí, Jonathan Álvarez; Cristian Martínez Borja, Ernesto Farías.

D.T.: Hernán Torres.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1