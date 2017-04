Bucaramanga espera a Pasto, tercero de Liga, para ratificar su momento

Un Atlético Bucaramanga renovado se medirá hoy a las 6:00 p. m. a un Deportivo Pasto que hará recordar a los hinchas ‘Leopardos’ el conjunto que en el 2016 alcanzó las semifinales de la Liga Águila de la mano del tolimense José Flabio Torres, hoy en la escuadra nariñense.

Al estadio Álvaro Gómez Hurtado, de Floridablanca, regresarán el portero Andrés Mosquera Marmolejo, los defensas Luis Payares y Félix García y los volantes Luis Sierra y Carlos Giraldo y el creativo Daniel Cataño, que fueron dirigidos por Torres en Bucaramanga el año anterior haciendo la mejor campaña del onceno santandereano en las últimas dos décadas.

Torres y su corte no pudieron llegar a un acuerdo con la nueva dirigente del club de la Ciudad Bonita, que encabeza el presidente Héctor Fernando García, y salieron comenzando el 2017. Posteriormente recayeron en el equipo del suroccidente de Colombia, que hoy es tercero de la tabla de posiciones con 22 puntos, seis más que los auriverdes (16).

“Me siento muy contento de volver a estar en la ciudad, me motiva, alegra el corazón, fueron dos años estupendos, feliz de venir a enfrentarlos pero con la misión de tratar de ganar el partido si se puede”, sostuvo ayer a su llegada el mediocampista Daniel Cataño, que en este 2017 ha vestido nueve veces la camiseta de la escuadra nariñense.

“El Pasto es un equipo bien estructurado, la mayoría de jugadores nos conocemos, jugamos bien a la pelota, tratamos de buscar los partidos a donde vamos, tenemos una gran unión de grupo y todos estamos soñando con hacer una buena campaña”, complemento el jugador antioqueño de 25 años.

Para Carlos Giraldo, quien fuera el capitán de los ‘Leopardos’ en 2016 y en el regreso a la primera división en el 2015, el cotejo en Floridablanca “es muy lindo por el cariño de la gente”.

“Llevamos este semestre recibiendo cariño por las redes sociales, eso es lo más importante, es el recuerdo de esos momentos que pasamos, que disfrutamos. Son 90 minutos no más, que gane el mejor, después nos abrazaremos todos y quedará como una linda anécdota”, le dijo el jugador al programa Extratiempo.

‘Pecoso’, por su parte, ve el juego como uno más y quiso bajarle al morbo sobre la visita de Torres. “Este es un partido que yo voy a jugar contra Pasto. Con todo respeto lo digo, el técnico anterior es una cosa, Fernando Castro es otra, yo no he tocado el tema absolutamente para nada, ‘qué hacía, qué no hacía’, eso es falta de respeto, primero que todo yo pienso en el equipo”, sostuvo ayer en rueda de prensa.

El caldense aseguró que ya observó los dos últimos videos de los partidos del equipo rival y según lo analizado revelará su estrategia en la charla técnica previo al partido de hoy. Bucaramanga marcha en el puesto 12, con 16 unidades.

El Bucaramanga mantendría el mismo equipo que cayó en su visita a Santa Fe, pero que logró el triunfo a domicilio frente Independiente Medellín.

Deportivo Pasto, a dar la sorpresa frente al Bucaramanga



El Deportivo Pasto, que marcha tercero en la Liga I con 22 puntos, sabe que tiene cómo hacer daño y a eso viaja a Bucaramanga.

Los dirigidos por Flabio Torres tienen la meta de clasificar cuanto antes a los cuadrangulares y entienden que sumar puntos de visitante es la clave.

Para el viaje a territorio santandereano concenctró a 18 jugadores:

Andrés Mosquera, Víctor Cabezas, Santiago Tréllez, Adalberto Goiri, Luis Payares, Sebastián Fernández, Félix García, Daniel Cataño, Harrison CAnchimbo, Francisco Córdoba, Christian Rivera, Yamilson Rivera, Carlos Giraldo, Yesus Cabrera, Wilberto Cosme, Víctor Cantillo, Yonni Hinestroza y Luis Sierra.

Sobre la hora del partido el estratega Torres definirá a los titulares.

Alineaciones probables:

Bucaramanga: Alejandro Otero; Henry Obando, Marlon Torres, Jeison Palacios, Cristian Mafla; Gabriel Gómez, Yulián Anchico, Jossymar Gómez, Yulián Mejía; Jhon Pajoy y Jhonny Cano.

DT: Fernando Castro.

Deportivo Pasto: Andrés Mosquera; Yonni Hinestroza, Félix García, Luis Payares, Harrinson Canchimbo; Yamilson Rivera, Carlos Giraldo, Víctor Cantillo, Yesus Cabrera; Daniel Cataño y Santiago Trellez.

D.T: Flabio Torres.

Óscar Olarte

ADN Bucaramanga



Redacción Futbolred