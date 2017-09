Cali quiere confirmar su recuperación contra un motivado Bucaramanga

Los 'azucareros' no ganan en su estadio desde el 8 de julio, cuando derrotó a Envigado por 4-2.

Deportivo Cali recibirá este sábado sobre las 5:30 p.m. al equipo del vallecaucano Jaime De La Pava, que ha mejorado mucho en su rendimiento y el último lunes derrotó a su rival más cercano, Alianza Petrolera por 1–0, resultado que le sirvió para seguir alejándose en la tabla del descenso.

'Los azucareros' llegan con la moral arriba pues la última semana obtuvieron resultados positivos en sendos partidos contra el América: en el primer lo eliminaron de la Copa Colombia y en el segundo lo superar por la Liga II. Estos resultados le han servido al elenco verde para tomar un segundo aire y trabajar tranquilo durante esta semana.

Los dirigidos por Héctor Cárdenas necesitan la victoria en su reducto, resultado que no consiguen en Palmaseca desde hace 4 partidos de liga, más exactamente desde el 8 de julio pasado, cuando derrotó al Envigado en el inicio del actual torneo.

“Tenemos que lograr una victoria, para seguir ascendiendo en la tabla de posiciones y lograr llegar a los ocho lo más rápido posible. Bucaramanga es un equipo que tiene salida con sus laterales, juego con sus sociedades cortas y un gran técnico”, manifestó Cárdenas.

Al grupo de 19 concentrados llega, luego de una lesión, el lateral izquierdo Darwin Andrade. Además regresan los volantes Alex Castro y Harrison Mojica. También aparece Mayer Cándelo, a pesar de una suspensión de tres jornadas por la expulsión en el último clásico, gracias a que Abel Aguilar está en la Selección.

#Atención



Cambio en la convocatoria de Nuestro Equipo para enfrentar a Bucaramanga



Entra: Eduar Caicedo

Sale: Darwin Andrade#VamosCali pic.twitter.com/OJ2Vesz7Yo — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) September 1, 2017

Bucaramanga, pleno de optimismo

Los 'leopardos' llegan con la motivación de su victoria en la jornada de clásicos frente a su rival regional Alianza Petrolera.

Para el compromiso en el estadio Palma Seca se ha dispuesto un equipo a través del cual el profesor Jaime dela Pava busca mantener el balón y encontrar en la apertura de la cancha por los costados volumen ofensivo en el frente de ataque, todo lo anterior partiendo de la seguridad en defensa y la tenencia de balón en el medio campo.

“Deportivo Cali es un rival que debemos enfrentarlo con inteligencia, conociendo nuestra debilidades y fortalezas intentaremos plantear un partido dentro de un contexto de sostener la pelota y obtener mayor dinámica en cada uno de los sectores de la cancha”, agregó el profesor Jaime dela Pava.

Ahora bien, para el partido en la ciudad de Cali, el equipo leopardo contará con una baja sensible en el cuarteto defensivo y será la no presencia del zaguero central Jeison Palacios, quien fue sancionado dos jornadas. De la misma forma, no podrá estar presente el volante pañameño Gabriel Gómez quien continua con la selección canalera disputando las jornadas de eliminatorias Rusia 2018.

“Cali es un equipo que basado en el sostenimiento del balón y la velocidad desgasta a su rival. Tendremos que estar concentrados y será importante para nosotros alcanzar un buen resultado frente a este equipo”, expresó el volante auriverde Yulián Mejía.

Así pues, Atlético Bucaramanga tendrá una prueba de fuego en su carrera por sumar puntos y continuar alejándose del “fantasma” del descenso que en el presente campeonato lo ha estado rondando.

Posibles formaciones

Deportivo Cali: Pablo Mina; Didier Delgado, Danny Rosero, Néstor Moiraghi, Jeison Angulo; Andrés Pérez, Daniel Giraldo, Fabián Sambueza, Nicolás Benedetti, Jow Cardona; Jefferson Duque. DT. Héctor Cárdenas

Atlético Bucaramanga: James Aguirre, Henry Obando, Marlon Torres, Martín González, Fabio Rodríguez, Brayan Rovira, Yulián Anchico, Harlin Suarez, Jhon Pérez, Yulian Mejía y Sergio Romero. DT Jaime de la Pava.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter:@Bernardifutbol

Julián Carreño- El Tiempo Bucaramanga