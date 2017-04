Cali visita al Tolima buscando mantenerse en lo alto de la tabla

El sábado 15 de abril a las 5:30 p.m. Deportes Tolima recibirá en el estadio Manuel Murillo Toro a Deportivo Cali, por el segundo compromiso de la jornada sabatina de la fecha 13 de la Liga I-2017.

El cuadro ‘pijao’ ocupa la posición 13 con 14 unidades, presente que los obliga a obtener una victoria contra un conjunto ‘azucarero’ que viene de ganarle con criterio a Rionegro Águilas en su estadio, ocupando con 19 puntos, la cuarta posición en la tabla de posiciones.

En el colectivo caleño son varios los picos altos en algunas de sus individualidades. Esto generó que algunos jugadores sigan esperando una continuidad que los consolide en el once titular. Kevin Balanta, en cada oportunidad que el técnico Héctor Cárdenas le brindó, demostró que puede competirle a Andrés Pérez, Abel Aguilar o Daniel Giraldo.

“Son excelentes jugadores que están un nivel muy alto, el futbol es de oportunidades y de paciencia, sé de mis capacidades y espero aprovechar cada minuto que tenga. Igualmente es una competencia sana y nos apoyamos entre todos”, sostuvo Balanta.

“Siempre me he caracterizado por ser fuerte en la marca, en el equilibrio que tengo en el medio campo y el ‘profe’ me pide que fortalezca eso. La clave está en el trabajo diario y buscar una continuidad. Con (Andrés) Pérez cumplimos el mismo objetivo, tenemos un trabajo muy similar”, complementó.

Entre las ausencias más significativas que tendrá el cuadro ‘verdiblanco’ en su once titular, indudablemente está la del volante argentino Fabián Sambueza.

‘El Chino’ había consolidado su ritmo después de una para por una dolencia física. Pero en el pasado clásico por Copa Colombia, sufrió un esguince clavicular en su hombro izquierdo y tendrá 2 semanas de incapacidad.

Por su parte, Germán Mera regresa a la lista de convocados después de pagar una fecha de sanción que lo obligó a estar ausente contra el cuadro antioqueño el fin de semana pasado.

En 194 oportunidades se enfrentaron estos dos equipos por Liga. Deportivo Cali obtuvo 89 triunfos anotando 278 goles. Deportes Tolima acumuló 212 goles en 51 triunfos y sumaron 54 empates.

La última victoria del cuadro ‘azucarero’ visitando a los ‘vino tinto y oro’ fue el pasado 26 de octubre del 2014. 2-3 fue el marcador final con goles de Miguel Ángel Murillo, Helibelton Palacios y Fáiner Torijano, actualmente en el conjunto tolimense.

Alineación probable: Camilo Vargas; Luis Orejuela, Dany Rosero, Germán Mera, Jeison Angulo; Andrés Pérez, Abel Aguilar, Kevin Balanta; Andrés Roa, Nicolás Benedetti; Jefferson Duque.

D.T.: Héctor Cárdenas

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1