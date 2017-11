Cortuluá, con la ilusión de salvar la categoría en visita a Once

Cortuluá llega a la fecha 20 de la Liga-II con la soga al cuello en el tema del descenso. El ‘equipo corazón’ inició de muy buena forma la segunda parte del año de la mano del profesor Néstor Otero, luego de haber tenido un muy mal primer semestre con el técnico Jaime De La Pava.

No obstante, el equipo tulueño no supo mantener el buen rendimiento del segundo año y después de pensar que ya estaba salvado en cuanto al tema del descenso, en las últimas jornadas volvió a quedar involucrado.

Antes de iniciar la áltima jornada, el conjunto dirigido por Néstor Otero es el primer candidato para descender a la segunda división en la temporada 2018. El ‘equipo corazón’ espera ir a Manizales y conseguir un resultado contra Once Caldas que le ayude a salir de la incómoda posición en la que se encuentra en la tabla del promedio y así poder salvar la categoría.

“En el partido de Manizales debemos de entregar todo en el terreno de juego, para lograr estar a la altura, demostrar que pertenecemos y queremos estar en la máxima categoría del futbol en Colombia”, manifestó el DT vallecaucano Néstor Otero a la prensa del ‘corazón del valle’, que se dio cita en la sede de Tres Esquinas en Tuluá.

La única novedad que tendría Cortuluá con respecto al juego frente a Atlético Huila es que iría Vinicius de Paiva en reemplazo de Michael Balanta, de resto, el equipo sería el mismo que ha venido usando en la Liga para las últimas fechas.

Once Caldas, juez del Cortuluá que busca seguir en Primera

Luego de la novela protagonizada por el saliente Francisco Maturana, Herney Duque asumió transitoriamente la dirección técnica del Once Caldas, con la misión de sellar un triunfo en la última fecha de la Liga contra Cortuluá, equipo que busca mantener la categoría.

Muchas de las miradas estarán puestas en lo que pueda suceder en Manizales, pues el cafetero será uno de los jueces directos que definirá el segundo club descendido, que jugará el torneo de ascenso del 2018.

Los caldenses precisan del triunfo, pues su flojo rendimiento deportivo los tiene en crisis y el próximo año arrancarán la competencia con el fantasma de la B a sus espaldas; la realidad de este partido les significa a ambos una final.

“El objetivo de nosotros no es el descenso del Cortuluá, ni que se sostenga el América, el objetivo de nosotros son tres puntos, estamos focalizados sobre ellos, conscientes que esa zona roja de la tabla no para, continua, queremos sumar y darle continuidad a un resurgimiento en la tabla de posiciones”, dijo Duque.

Los ‘blancos’ contarán nuevamente en el pórtico con José Fernando Cuadrado, quien llega con aire en la camiseta, después de ser convocado por la Selección Colombia y haber jugado contra el representativo de China.

“Aun no teniendo la oportunidad de estar en la Selección yo siempre he soñado de hacer parte del proceso, pero lógicamente eso conlleva a trabajar, a esforzarse, a perseverar y se alinearon los tiempos y se dio la convocatoria”, comentó Cuadrado.

Las otras novedades de los ‘blancos’ serán la reaparición del central Miguel Nazarit, borrado por Maturana y Elkin Soto, quien respaldará el trabajo ofensivo de Edder Farías.

Julián Guillermo mantiene la titularidad y se le delega ser el cabeza de área, Faber Cañaveral se convertirá en volante mixto y a Sergio López se le pidió ser el enganche.

“El Once Caldas tiene que pensar en Once Caldas, el otro semestre si no ganamos, los complicados somos nosotros. Vamos a entrar en la zona roja, sin embargo, entre más puntos podamos descontar va ser mucho mejor”, manifestó Guillermo.

Los ‘albos’ esperan no terminar en el sótano, dado que ocupan la casilla 19 del rentado con 18 unidades, las mismas de Alianza Petrolera, el colero del campeonato.

Alineaciones probables:

Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Gilberto García, Miguel Nazarit, Dávinson Monsalve, David Gómez; Julián Guillermo, Faber Cañaveral, Jerry Ortíz, Sergio López, Elkin Soto; Edder Farías.

D.T.: Herney Duque (e).

Cortuluá: Daniel Rodríguez; Mateo Puerta, Jimmy Valoyes, Wanderson Ferreyra, Vinicius Ferreira; Jhonnier Viveros, Diego Chica, Luis Caicedo, Cristian Borja; Feiver Mercado, Carlos Ibargüen.

D.T.: Néstor Otero.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @Bernardifutbol

Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales