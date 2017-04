'Creamos desatenciones que no podemos tener': Cristian Martínez Borja

Con un sólido funcionamiento y una firme contundencia de sus atacantes en los primeros 45 minutos, América de Cali doblegó 4-2 al Once Caldas, con dobletes de sus dos delanteros, Cristian Martínez Borja y Santiago Silva.

Martínez Borja, con dos anotaciones, se convirtió en el goleador de su equipo acumulando 6 goles. El chocoano sostuvo que con la contundencia mostrada en los primeros 45 minutos fue suficiente para obtener esta significativa victoria.

“Hicimos un excelente primer tiempo que nos bastó para conseguir la victoria. En el segundo tiempo tuvimos un partido muy diferente. Creamos desatenciones que no podemos tener ya que no debemos sufrir así. Afortunadamente ganamos”, puntualizó.

“Gracias a Dios se me da la oportunidad de marcar de nuevo. Me llena de confianza para enfrentar el partido clave de este miércoles. Todos debemos levantar el nivel, es importante si no puedo marcar, debo asistir. Ahora vamos a descansar y luego prepararnos para ganar el clásico que es vital para nosotros”, complementó.

Tres puntos que acomodan de nuevo a América de Cali en ambas tablas, pero que para Martínez Borja, no deben generar sosiego, porque la lucha continúa.

“La tranquilidad la tendremos cuando finalice el certamen. Ahora es cuando más debemos tener los dientes afilados. Se viene el clásico y debemos salir a ganarlo porque la motivación es diferente, pero para lograr los objetivos solo nos sirve ganar”, puntualizó.

En relación al apoyo mostrado por la hinchada, el delantero ‘escarlata’, se mostró agradecido.

“Importante para nosotros que los hinchas siempre nos acompañen, en los buenos y malos momentos, siempre están con nosotros y debemos retribuirles con resultados como este. Nos gusta que celebren”, cerró Borja.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1