'Dejé una lista de jugadores y se han ido para otros lados': 'Polilla'

El entrenador del América está preocupado por la falta de refuerzos y podría irse si no le cumplen.

El entrenador del América de Cali, Jorge ‘Polilla’ da Silva, está preocupado porque hasta ahora no se han anunciado los jugadores que el preveía tener para iniciar la próxima temporada con el club escarlata.

En comunicación con el periodista Carlos Arturo ‘Petiso’ Arango, el técnico uruguayo dijo: “dejé una lista de jugadores y veo que todos se han ido para otros lados y así va a ser muy difícil”.

"No he presentado renuncia al @AmericadeCali pero si estoy muy preocupado y algo desmotivado, dejé una lista de jugadores y veo que todos se han ido para otros lados y así va a ser muy dificil, sin embargo viajaré a Cali y veremos que pasa" Polilla Da Silva 🤔 pic.twitter.com/6b5dAaqjXv — Carlos Arturo Arango (@petiso2929) 29 de diciembre de 2017

‘Polilla’ dejó en claro que "no he presentado renuncia al América de Cali pero si estoy muy preocupado y algo desmotivado” y añadió al periodista Steven Arce: “Mi compromiso con América está firmé, pero sí en enero llego y vemos que no está garantizado el proyecto con los jugadores que se pidieron, las cosas pueden cambiar”.

El DT viajará a Cali en los primeros días de enero para iniciar la pretemporada con el club, pero el ambiente desde ya se torna complicado según sus propias declaraciones.

DEPORTES EL TIEMPO