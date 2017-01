Deportivo Cali presentó sus nuevas caras para afrontar el 2017

Liga y Copa Águila, asimismo la Copa Suramericana, serán los retos que Deportivo Cali deberá afrontar este año y para eso, más allá de mantener gran parte de la base del semestre pasado, ‘los azucareros’ contrataron nuevos apellidos, que junto con el cuerpo técnico y el comité ejecutivo ‘azucarero’, se unirán a la premisa de intentar obtener la décima estrella.

En una ceremonia efectuada en la sede campestre del conjunto caleño, fueron presentados los que hasta el momento serán las nuevas contrataciones del equipo dirigido por Mario Yepes; además se presentaron el regreso de dos canteranos y los jóvenes jugadores promovidos de la categoría sub-20, la cual, según Álvaro Martínez, trabajará de la mano con el equipo profesional este año.

Mario Alberto Yepes, técnico que sostiene la confianza de la junta directiva ‘azucarera’, expresó su satisfacción por la llegada de los nuevos jugadores, esperando su pronta adaptación para, según él, poder disfrutar del fútbol de cada uno de ellos y dejando abierta la posibilidad de la llegada de un nuevo jugador.

“Hay con qué y vamos a luchar para conseguir la décima. Las contrataciones son un trabajo constante del cuerpo técnico y directivos. He encontrado el apoyo de buscar soluciones cuando no se puede tener los refuerzos que se quieren, en ese sentido hemos aprendido y estamos trabajando cada vez mejor”, comentó el estratega ‘azucarero’.

En cuanto a las nuevas contrataciones fueron presentados el portero Pablo Mina, quien ascendió con Cortuluá en el 2014. Mina llega a préstamo por un año con opción de compra.

“Cali tiene un arquero como Camilo Vargas de Selección, yo vengo a aportar mi granito de arena para lograr nuestro objetivo, esperando a que llegue mi oportunidad”, sostuvo el cancerbero.

En la zaga se debe marcar la llegada del defensor central Danny Rosero proveniente de Patriotas. Deportivo Cali adquirió el 50% de los derechos deportivos del ex Arsenal de Sarandí; asimismo, la llegada del lateral por izquierda Yonatan Murillo, proveniente de Envigado, quien llega a préstamo por un año con opción de compra.

En la línea de volantes, genera optimismo el arribo de Nicolás Albarracín, volante zurdo uruguayo proveniente de Peñarol. Él llega a préstamo por un año con opción de compra.

“Muchas expectativas, ganas e ilusión de aportar lo mío como jugador y persona, es un equipo grande de Colombia, cuando supe no lo dude y estoy muy feliz de llegar”, comentó Albarracín.

Y quizá el nombre más rimbombante en las nuevas contrataciones ‘azucareras’, es la del delantero Jefferson Duque. Con 106 goles en su carrera profesional, llega proveniente de Atlas de México, en condición de préstamo por un año.

“Tuve un desafortunado paso por Atlas, pero eso lo dejo atrás, ahora vengo con una nueva ilusión, con muchas expectativas y ganas de trabajar para lograr nuestros objetivos con Deportivo Cali. En el fútbol colombiano dejé huella, todos me conocen por cómo me entrego en la cancha. Trabajaré para tener el nivel que mostré antes en el fútbol de nuestro país”, ratificó el ex Atlético Nacional.

Los canteranos que regresaron son: el volante creativo Jown Anderson Cardona, proveniente de Cortuluá, y el atacante Cesar Amaya, quien jugó con Rionegro el pasado semestre.

En relación a los promovidos de la categoría sub 20, están el portero José Humberto Acevedo, el defensor central, Andrés Curbelo y el volante de primera línea, Juan Fernando Giraldo.

Martínez finalmente ratificó que existe una muy posibilidad de la llegada de un nuevo refuerzo, si logra cerrar la salida de Miguel Ángel Murillo, posiblemente al futbol europeo o asiático, y la de Harold Preciado, quien tiene contrato con Deportivo Cali hasta junio del 2019.

Igualmente se confirmó que el chileno Ronnie Fernández expuso que tenía inconvenientes personales y que quería regresar a su país, por tal motivo, Deportivo Cali lo prestará a un equipo chileno por un año con una opción de compra, recordando que los ‘azucareros’ son dueños del 50% del pase de Fernández.

También, Deportivo Cali aprovechó para presentar la nueva indumentaria con la que encarará el 2017. Este será el último año de contrato de la marca actual, que viste a todos los integrantes del conjunto caleño.

