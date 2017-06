Deportivo Cali presentó sus nuevos refuerzos para el segundo semestre

En su sede campestre ubicada en Pance, Deportivo Cali presentó oficialmente, a las que hasta el momento, son las nuevas contrataciones que se sumarán a la nómina para las competiciones del segundo semestre del 2017.

Liga, Copa Colombia y la Copa Suramericana, serán los tres frentes que encarará el conjunto 'azucarero' en la segunda parte del año. Por esto y por la salida de algunos jugadores del plantel caleño, Deportivo Cali decidió fortalecer su colectivo.

Ante la salida de Camilo Vargas del cuadro 'verdiblanco', el cancerbero guatemalteco Ricardo Jerez, llegó al equipo caleño proveniente de Alianza Petrolera. Jerez arribó en condición de préstamo con opción de compra a 18 meses. El arquero de la selección de Guatemala expuso sus sensaciones relacionadas a esta nueva etapa en su carrera.

"Me encuentro muy feliz por llegar a esta gran institución y llego comprometido a asumir este importante reto en mi carrera. La lucha por el puesto con mi compañero Pablo Mina será sana. Eso fue algo que me motivó a venir y voy a aportarle lo mejor al equipo", sostuvo Jerez.

"Desde el primer día de mi llegada, el técnico Cárdenas nos manifestó que vamos a pelear el título y nosotros no tenemos otro pensamiento. El ‘profe’ también me ha pedido que tenga buen manejo del balón con los pies, eso será un reto para mí y lo voy a mejorar, ya que en los equipos que he estado, no me han exigido eso, porque tengo virtud en el saque largo", agregó.

En relación a la llegada del volante Álex Castro, igualmente proveniente del equipo 'petrolero', Álvaro Martínez, presidente 'azucarero', sostuvo que el club adquirió el 50% de los derechos económicos y el 100% de los derechos federativos del mediocampista de 23 años. Castro también habló sobre su llegada al colectivo caleño

"Estoy muy feliz de llegar a un grande como lo es Deportivo Cali, es un sueño para todo jugador y vengo a darlo todo por esta institución. Lo primero que haré será ganarme un puesto y consolidarme en la titular. Con las tres competencias que tendremos tendré oportunidad de mostrar mi talento", puntualizó.

Uno conocido de la casa, es el canterano Christian Rivera. El volante, mixto de 21 años, llega proveniente de Deportivo Pasto, equipo en el que estuvo prestado por Cali en las últimas dos temporadas, con un notable rendimiento.

"Llegar nuevamente es un reto grande para mí, vengo a demostrar las condiciones y todo lo que hice en Deportivo Pasto. Será importante plasmar esto en el terreno de juego, ya que la cancha habla por sí sola", comentó Rivera

"Soy un jugador que le gusta mucho tener el balón, ir al ataque y proponer y ser asistidor. En la línea de tres me siento muy cómodo, con el ‘profe’ Cárdenas ya lo hicimos en la Sub- 17", complementó.

El estratega del cuadro verdiblanco, Héctor Cárdenas, se mostró inquieto por no tener en la actualidad la totalidad de su nómina de jugadores, pero a su vez, expresó tranquilidad por las nuevas contrataciones con las que cuenta hasta el momento.

"Estamos no del todo tranquilos, porque han ido llegando de una manera progresiva los nuevos jugadores. Pero igualmente satisfecho con lo que se ha traído hasta el momento, ya que sabemos que contamos con un presupuesto limitado. Estamos cerca de tener por posición entre dos y hasta tres jugadores de muy buena condición, para sumir los tres torneos que serán muy importantes", expresó Cárdenas.

La institución caleña espera consolidar en las próximas horas la llegada del defensor central argentino, Néstor Moiraghi. Además, continúa en la búsqueda de un lateral por izquierda, para esta posición Deportivo Cali está intentando contratar a Darwin Andrade, actualmente en el Standard de Lieja, de Bélgica.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

En Twitter: @Nelsandino1