'El 30 de junio acaba mi contrato, ya veremos qué pasa': Kevin Salazar

Llegó hace un año a Santa Fe, con el rótulo de promesa del fútbol colombiano. Sin embargo, para Kevin Salazar no ha sido fácil su estadía en el albirrojo, pues las lesiones y las pocas oportunidades han minado su talento.

El volante bogotano tuvo este martes la oportunidad de ser titular en el debut ‘cardenal’, y de su técnico Gregorio Pérez, en la Copa Suramericana, con una buena labor en el empate 1-1 contra Fuerza Amarilla, de Ecuador.

“Me sentí muy bien, porque de entrada el técnico me dio la confianza. Con el profe me tiré un poco más a la banda, pero tuve también momentos para hacer lo que sé, jugando más al medio. Yo me siento bien donde me ponga el técnico y espero aprovechar cada oportunidad”, aseguró el bogotano a su llegada a la capital.

“No se ha podido hacer la pretemporada que esperábamos, pero se hizo un buen trabajo y se sacó un buen resultado en Ecuador. La idea es darle la vuelta acá”, complementó Kevin en charla con el programa ‘La Estación del Expreso’.

Salazar Chíquiza, de 21 años, llegó a préstamo por un año, y justamente está a punto de cumplir su contrato sin saber si Santa Fe hará uso de la opción de compra del 50% de sus derechos deportivos.

“El 30 de junio se me acaba el contrato, ya veremos qué pasa”, apuntó el mediocampista, sin dar más pistas sobre su futuro.

Y es que Kevin David deberá esperar el resultado de las conversaciones entre César Pastrana, presidente albirrojo, Ricardo Pérez, presidente de Fortaleza (su anterior equipo), y Lucas Jaramillo, quien es el empresario del futbolista.

“Me siento más rápido, debo trabajar más en la fuerza, porque mi biotipo es delgado, pero debo ser equilibrado en ese aspecto. En lo futbolístico me gustó que estuve en varias ocasiones de ataque, pero hay que seguir mejorando”, concluyó Salazar, quien trabajará hasta este viernes y espera que al día siguiente las cosas ya estén solucionadas para continuar con su carrera.

