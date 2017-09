'En el primer tiempo faltaron liderazgo y decisión': Juan José Peláez

Deportivo Independiente Medellín no consiguió cerrar la semana como sus integrantes e hinchas lo esperaron: después del triunfo 1-0 sobre Atlético Nacional y el paso a las semifinales de la Copa Colombia, perdió 0-1 con Independiente Santa Fe en la fecha once de la Liga II y nuevamente dejó dudas en cuanto a su funcionamiento colectivo.

El conjunto ‘cardenal’ se repuso a la eliminación por penales entre semana, precisamente con el ‘poderoso’, y logró la importante victoria gracias un muy buen tiro libre de Jhon Pajoy. A pesar de las bajas por lesiones y sin los convocados a la Selección Colombia, el cuadro capitalino fue justo vencedor en el estadio Atanasio Girardot.

“El rendimiento no estuvo acorde a lo que habíamos planeado. En el primer tiempo nos faltaron liderazgo y decisión a la hora de coger la pelota. Tuvimos dos carrileros y la idea era soportar mucho el balón a lo ancho, con un pivoteador arriba más Mauricio Molina y Eduard Atuesta; pero les costó mucho juntarse y hacer tres, cuatro o cinco pases. Hubo demasiado apuro, Medellín cayó en el error de querer profundizar cuando no se podía, dividió la pelota y le dio la posibilidad a Santa Fe para el contragolpe”, aceptó Juan José Peláez.

El director técnico de la escuadra antioqueña consideró que se mejoró con el ingreso de Valentín Viola, Yairo Moreno y Juan Fernando Caicedo. Sin embargo, “no fue suficiente” para evitar la derrota que dejó a DIM con 18 puntos y en la quinta casilla de la tabla de posiciones. La anotación de Pajoy nació de una falta posterior a una equivocación en la salida desde atrás.

“Es parte de algo que se quiere implementar y es salir jugando, pero a veces no se lee; no se identifica cuándo se puede y cuándo no. Hubo un error del equipo, pero es lo que se paga por implementar una forma de jugar. Si Medellín no mejora el juego interno, va a ser muy difícil aprovechar a los de arriba. Y el juego interno son los tres o cuatro toques que se requieran”, agregó Peláez.

El timonel del elenco rojo intentará aprovechar el receso, antes de enfrentarse en condición de local a Deportivo Cali en Copa, para trabajar en diferentes aspectos en los que su plantel necesita corregir para la recta final del semestre. Además, recuperará a Juan Fernando Quintero, hombre fundamental para su estilo.

