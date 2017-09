Envigado buscará triunfo contra un muy necesitado rival, el América

Rubén Bedoya vs. Hernán Torres

Envigado Fútbol Club recibirá a América de Cali en cotejo de la fecha once de la Liga II, que se disputará este sábado a las 7:45 p.m. en el estadio Polideportivo Sur. Será un duelo de alta tensión por la necesidad de los paisas de sumar en casa para seguir aspirando a la clasificación y la preocupación de los escarlatas con el tema del descenso.

Las tres victorias que tiene el elenco que orienta Rubén Bedoya, las consiguió en su cancha frente a Deportes Tolima, Equidad y Rionegro Águilas. “De locales estamos intentando ser más fuertes y lo estamos logrando. Tratamos de concientizar al grupo de que acá podemos ofrecer un poco más, ya que a veces de visitantes nos ha costado. La diferencia es que aquí sí se concretan las opciones”, manifestó el director técnico.

El entrenador antioqueño expresó que en las sesiones de trabajo, él y sus colaboradores hacen énfasis en fortalecer el plantel en todas las líneas. Eso empieza con mantener el cero en el arco de Santiago Londoño y confiar en que los hombres de arriba puedan concretar algunas de las múltiples posibilidades que generan en los compromisos.

Bedoya aseguró que por lo expuesto por su conjunto en las recientes actuaciones y lo apretada de la tabla de posiciones del séptimo para abajo, en Envigado se ilusionan con pelear por un lugar en los ocho que avanzarán a los cuartos de final. Una buena medida de su crecimiento será el trascendental encuentro contra los ‘diablos rojos’.

“A nuestro equipo le falta más continuidad en el juego porque perdemos mucho de balón de mitad de campo hacia arriba y los delanteros se ven muy apresurados en la última jugada; hay que tratar de buscar equilibrio en ese aspecto. Darle un poco más de manejo al partido, cambiar el ritmo: unas veces acelerar y otras manejar la pelota. Si lo logramos, vamos a tener ese equilibrio en la fase de ataque y defensa”, cerró.

América, en medio de la necesidad

Luego de una semana plagada de dudas, América viajó a Envigado necesitado de conseguir un resultado positivo, ya que se encuentra muy complicado en la zona del descenso, donde lo sigue muy de cerca el conjunto Jaguares de Córdoba, al que solo le tiene un punto de ventaja.

Los dirigidos por Hernán Torres solo han conseguido un triunfo desde la segunda jornada, cuando derrotaron al Tolima en Cali por 3–0. De ese momento en adelante el equipo entró en un bajo rendimiento del cual no ha logrado salir. Los escarlatas vienen muy golpeados porque en la última semana fueron eliminados de la Copa Colombia por su rival de patio.

En la última fecha por Liga se enfrentaron al Deportivo Cali como locales y cayeron 1 – 0. Esto desató una pequeña crisis al interior del cuadro rojo pues el profesor Hernán Torres presentó su renuncia, pero el máximo accionista Tulio Gómez no se la aceptó.

“Uno necesita el apoyo en las malas y no que le caigan encima cuando las cosas no salen. Yo los invito a que dejemos las rabias, cóleras, odios y rencor de lado porque necesitamos unirnos. Además yo no odio a nadie, sé entender el sentimiento de todos”, manifestó Torres.

Entre los 18 viajeros hay dos novedades. Camilo Ayala fue expulsado en el último compromiso y suspendido por dos jornadas y lo reemplazará Johnny 'Pepe' Mosquera. La otra novedad sería el cambio de uno de los zagueros centrales, Efraín Cortes, por el bajo rendimiento en el clásico. En su lugar llegaría Anderson Zapata, quien ha tenido buenas actuaciones en los pocos partidos que ha tenido.

Posibles formaciones

Envigado: Santiago Londoño; Cristian Arrieta, Oliver Fula, Yosimar Quiñones, Elvis Mosquera; George Saunders, Diego Moreno, Iván Rojas; Michael López; Gerardo Jiménez y Joseph Cox. D.T. Rubén Bedoya.

América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Angulo, Diego Herner, Anderson Zapata, Iván Vélez; Elkin Blanco, Johnny Vásquez, Alejandro Bernal, Darío Botinelli, William Arboleda; Cristian Martínez Borja. DT. Hernán Torres

Redacción Futbolred- Medellín

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @Bernardifutbol