Envigado, sin margen de error ante Patriotas para pelear clasificación

Envigado Fútbol Club intentará cerrar el torneo con un triunfo en casa cuando reciba a Patriotas en el encuentro de la fecha 20 de la Liga II, de este sábado a las 3:30 p.m. en el estadio Polideportivo Sur. El elenco antioqueño quiere confirmar la mejoría de la recta final de la temporada.

Con 25 unidades, los dirigidos por Rubén Bedoya todavía hacen cuentas para clasificar a cuartos: están obligados a imponerse a su contrincante y esperar que Deportivo Independiente Medellín y Tigres, que suman 26, y Jaguares con los mismos 25, no ganen. Atlético Nacional, Atlético Huila y Rionegro Águilas serán sus rivales.

“Patriotas es un equipo que es muy rápido por las bandas y tiene buenos jugadores como Omar Vásquez y Mauricio Gómez. Sus laterales también son muy buenos y no les podemos dar espacios porque son veloces. Estamos preparados para dar lo mejor de nosotros y sacar los tres puntos”, afirmó Luis Rodríguez.

El defensor, nacido en Apartadó, estuvo un año en el cuadro boyacense y regresó en enero al naranja. De la mano del director técnico Ismael Rescalvo tuvo figuración y con Bedoya logró la consolidación, por lo que se siente agradecido con el entrenador por darle la confianza y ayudarlo en su crecimiento.

“Con el ‘profe’ Rubén, Andrés Orozco y Juan Carlos Ramírez he aprendido demasiado; son excelentes personas. Orozco es como un padre para nosotros y nos aporta mucho porque también fue zaguero central. Me ha enseñado movimientos y otras cosas que he puesto en práctica en los partidos como los cierres y las coberturas”, concluyó Luis, de 22 años.

Alineación probable:

Envigado Fútbol Club: Jefersson Martínez; Cristian Arrieta, Luis Rodríguez, Juan Guillermo Ochoa, Daniel Londoño; Iván Rojas, George Saunders, Neyder Moreno; Yeison Guzmán; Nelson Lemus y Joseph Cox.

D.T.: Rubén Bedoya.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag