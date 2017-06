¿Es justa la salida del volante Elkin Blanco de Atlético Nacional?

Antes del inicio de la pretemporada de Atlético Nacional, Elkin Blanco fue citado en la sede administrativa del club ubicada en Itagüí. En reunión con Víctor Marulanda, gerente de planeación y desarrollo deportivo, al jugador se le informó que el director técnico Juan Manuel Lillo no lo tendría en cuenta.

Esa determinación fue una sorpresa para el mediocampista, pues le restan dos años más de contrato con la escuadra antioqueña e incluso habló con los directivos de la oportunidad de extender ese vínculo. Sin embargo, el futbolista aseguró que respeta la determinación del español e intentará acordar lo mejor para él y la institución.

La hinchada del ‘rey de copas’ objetó la salida de Blanco; no obstante, ya no hay marcha atrás: “De nada sirve quedarme si no respetan mi trabajo o me tienen aislado”, dijo el volante en declaraciones a ‘El Alargue’. Aunque está muy a gusto en Medellín, estudiará las posibles propuestas de Colombia y del exterior.

Las actuaciones de Elkin en la recta final de la Liga I, convencieron al cuerpo técnico de Reinaldo Rueda y a los seguidores ‘verdolagas’. El chocoano laboró silenciosamente para figurar en la llamada nómina mixta en el torneo local, por la participación de la habitual nómina titular en la Copa Libertadores.

Por lo expuesto en los entrenamientos y compromisos, se hizo con un lugar entre los once y formó una pareja con Mateus Uribe que dio frutos al elenco paisa. Cuando empezaron a circular rumores de los deportistas que saldrían para reducir el plantel de 30 a 25, el nombre del exintegrante de Millonarios no se mencionó.

Y es que con 1.293 minutos disputados en 17 encuentros, 15 de ellos en los que estuvo desde el arranque, Blanco fue pieza fundamental del título 16 del verde. Cuestionado por su juego fuerte, solo recibió ocho tarjetas amarillas y no fue expulsado; pero el panorama le cambió en menos de dos semanas.

