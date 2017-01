"Espero tener mi revancha este semestre con Cali": Andrés Felipe Roa

Este jueves, toda la plantilla del Deportivo Cali deberá presentarse en la sede campestre de la institución, para iniciar los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Mario Alberto Yepes.

Antes de esto, FUTBOLRED contactó a Andrés Felipe Roa, volante ‘azucarero’ con experiencia en el seleccionado patrio, para hablar sobre su irregular 2016, las metas del 2017 y su opinión sobre los jugadores nuevos.

“La falta de continuidad me afectó. A veces jugaba los 90 minutos, a veces ni entraba. Mi meta era tener un buen semestre pero no jugué seguido. Son decisiones del ‘profe’ y las respeto porque son para el bien del equipo”, mencionó Roa

“Voy a dar lo mejor de mí este año. Cuando salga del Cali quiero hacerlo de la mejor manera, por lo alto, sin tener en contra a la hinchada, por eso espero tener mi revancha este semestre”, complementó.

Ese asunto que marca Andrés Roa, en relación a la escasa paciencia y reacciones de algunos hinchas ´verdiblancos´ por la no obtención de resultados, no es menor para el volante de Sabanalarga, confesando que son gestos que le generaron infelicidad.

“Más que las críticas, me afectan los insultos, si me critican de buena manera yo escucho, lo acepto y trato de corregirlo. Muchos hinchas son groseros y a nadie le gusta que lo insulten, se vuelven hinchas de redes sociales, cada vez que entraba a mis redes, encontraba varios insultos en mi contra. Si me critican de buena manera yo lo acepto, pero así no”, sostuvo el creativo de 23 años.

Asimismo, Andrés Felipe, siendo fiel a su intención de mejorar el rendimiento y entregar lo mejor de él a su equipo este año, reconoció que afronta los momentos difíciles con madurez, y trata de estar alejado de sus redes sociales, para no perder el enfoque en su trabajo, ya que, según lo confiesa complacido, en las calles caleñas recibe siempre la cordialidad de la hinchada ‘azucarera’.

Andres Felipe Roa, espera tener más continuidad en el equipo 'verdiblanco'. Foto: Juan Bautista Díaz / ETCE

Roa, a sus 23 años, acumula una interesante experiencia en su carrera: fue convocado por José Pékerman para algunos partidos de preparación para las Eliminatorias al Mundial Rusia-2018 y para la Copa América Centenario. Además, participó en los Juegos Olímpicos con la categoría Sub-23, fue campeón con Deportivo Cali en el 2015 y disputó la Copa Libertadores 2016 anotando 2 goles.

“Soy un jugador que debe hacer más goles, el promedio por semestre debería ser mejor porque sé de que soy capaz. También, la participación en el juego debo pedir más la pelota, ser más participativo eso lo que debo mejorar”, puntualizó.

Es indudable que los jugadores con talento como Andrés Felipe Roa tienen el tiempo contado en nuestro país, no obstante a esto, el volante rechazó ofrecimientos del fútbol ruso y chino, esperando salir con una imagen distinta del conjunto caleño y quizá con la idea de llegar a una liga de mayor jerarquía.

“Mi objetivo principal este semestre es ser titular, mantener una buena regularidad y consolidarme en el once. Logrando esto, los goles, los lujos y las asistencias vendrán por añadidura, si doy lo mejor de mi voy a ser titular”, especificó.

Deportivo Cali ha contratado caras nuevas para reforzar la base actual, cuando esto sucede algunos jugadores se sienten inquietos porque ven más lejanas sus posibilidades de ser inicialistas, esto no le sucede a ex Unión Magdalena: “Las nuevas contrataciones me motivan, ya que entre más competencia es mayor la exigencia y si logró la titular es más gratificante por quitarle ese puesto a los que supuestamente la tienen fija”.

En cuanto a su relación con el estratega ‘verdiblanco’, Andrés Roa afirmó que es muy significativa y expresiva, confesando que ha tenido varias charlas personales plagadas de autocrítica y transparencia con Mario Alberto Yepes, en las que su mentor le deposita toda su credibilidad y confianza.

Roa tiene una gran relación con todos sus compañeros en Deportivo Cali, pero en especial sus ‘aliados’, cómo él los llama, son Helibelton Palacios, Germán Mera y Harold Preciado. Los dos primeros tiene su futuro asegurado en el futbol de Bélgica, el otro está cerca de arribar a la Bundesliga, situación que llena de alegría al volante ‘azucarero’.

“Me pone muy contento por todos ellos, se lo merecen son grandes jugadores y amigos, ahora me va a tocar conseguir nuevos aliados en el equipo”, comentó riéndose.

En cualquier posición adelante de los volantes de primera línea se siente muy cómodo, según él, disfruta cada día más del fútbol porque es un deporte que más allá de los momentos difíciles, lo colma de alegría.

Nelson Sandino

Para FUTBOLRED

Cali

Twitter: @Nelsandino1