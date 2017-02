Estos son los argumentos del América en la demanda contra Rionegro

La demanda por la inscripción irregular del jugador Cristian Martínez Borja, quien fue titular del América de Cali el pasado sábado, en el empate 0-0 contra Rionegro Águilas, ha puesto sobre la mesa un debate viejo pero siempre vigente sobre los derechos de los futbolistas y los de los clubes.

En este caso, según la demanda de Rionegro, el jugador se inscribió de manera irregular como trabajador del América pues existe un contrato de trabajo, registrado en la Liga Mexicana de Fútbol, con el equipo Tiburones de Veracruz.

Rionegro adjunta entre sus pruebas una respuesta del club extranjero “ratificando que no hay ninguna cesión de derechos ni extensión en el convenio de préstamo ni venta de los derechos federativos del jugador”.

Y tiene razón. Ese convenio expiró el pasado 31 de diciembre de 2016 y no incluía una opción de compra, lo que implicaba que el jugador debía regresar al club. Martínez Borja no sólo no volvió a México sino que, un día antes del inicio de la Liga colombiana, firmó contrato con el América, lo que le permitió jugar contra Rionegro.

Y ese es el primer argumento del equipo rojo: el delantero argumenta que no le pagaron salarios durante al menos cinco meses (lo que invalida cualquier contrato de trabajo, no solo los de los futbolistas), que nunca le llegó el tiquete para volver a Tiburones de Veracruz (lo que es una obligación del club) y que no tenía manera de garantizar su derecho al trabajo, incluso si regresaba al club con el que tendría un contrato.

¿Por qué no sabía si iba a jugar? Porque si Tiburones de Veracruz quisiera contar con él durante los cinco meses que le quedan de vínculo, tendría que haber completado el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), que en todos los casos debe diligenciarse cuando el jugador se va en préstamo y cuando regresa a su club de origen.

América tiene cómo demostrar que el documento que lo hablitió para jugar el año pasado, cuando se logró el ascenso, existe y está en regla, pero hasta el momento no ha llegado a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) una solicitud del equipo mexicano para que el jugador pueda actuar allí.

Es decir que, si Martínez Borja volviera a México, no podría jugar y eso haría que el objeto del contrato, que es prestar sus servicios de futbolista, no pudiera cumplirse y se vulnerara su derecho al trabajo.

Pero ahí no terminan los alegatos del América. El club también dirá que tiene dudas sobre la validez del contrato con Tiburones de Veracruz pues, según los propios documentos anexados por Rionegro en su demanda, se trata de un documento casi en borrador, sin membretes ni formalidades que antes usó el mismo equipo mexicano en sus comunicaciones con el equipo vallecaucano, y, lo que es peor, sin la firma del jugador.

Efectivamente, FUTBOLRED tuvo acceso al documento en el que no se leen las firmas de los contratantes o representantes legales del club ni del trabajador, en este caso Martínez Borja.

Apartes del contrato de Martínez Borja con el club de Veracruz. Foto: Cortesía.

Todas esas motivaciones tuvo el delantero para demandar a Tiburones de Veracruz, causa que cursa actualmente en la Federación Mexicana.

En estos casos, lo que suele hacer la Fifa es amparar el derecho al trabajo del futbolista y permitirle que juegue mientras hay una decisión de fondo. Sin embargo, según alega Rionegro en su demanda, Martínez Borja no lo puede hacer mientras exista un contrato con otro empleador. Eso será lo que tendrá que resolver la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, que usualmente no se toma más de una semana para resolver estos casos.

Un capítulo aparte podría escribirse este miércoles pues el presidente de Tiburones de Veracruz era esperado en Cali para sostener una reunión con los directivos del América y con el propio jugador para tratar de solucionar la situación.

Redacción Futbolred