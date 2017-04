Fin al 'embrujo' de Millonarios como visitante: venció 1-2 a Envigado

Después de cinco jornadas, Millonarios volvió a la necesaria victoria y lo hizo en su visita a Envigado Fútbol Club. Con el 1-2, por los goles de Duvier Riascos y Ayron del Valle, llegó a 20 puntos y se ubicó, momentáneamente, en el octavo lugar de la tabla.

Los visitantes expusieron de entrada su intención de manejar el trámite y buscar los espacios para abrir el marcador, mientras que los locales defendieron con sus once hombres detrás de la línea del balón.

La apertura por las bandas fue un arma para intentar abrir ese cerrojo: Henry Rojas quiso conectarse con Duvier Riascos, que por poco no empujó el esférico. La superioridad no se reflejó en el tanteador y Jefersson Martínez no tuvo mayor trabajo.

Con el correr del reloj, la intensidad y precisión de los ‘embajadores’ en los primeros minutos se diluyeron y no mostraron variantes en la cancha. Rojas remató de media distancia, pero el arquero de los naranjas controló sin problemas

Los naranjas recurrieron a pases largos y tuvieron una opción clara: Yúber Asprilla ganó en velocidad por el sector derecho y le pegó con potencia, para la acertada intervención de Ramiro Sánchez que salvó su valla.

En la siguiente acción, llegó la sorpresa: Joseph Cox luchó en el área y ganó la pelota. Su centro lo manoteó el guardameta y dejó el rebote corto, que no rechazaron Pedro Franco y Jair Palacios. Camilo Velásquez aprovechó la confusión para decretar el 1-0, al 27.

Con la ventaja, los del sur del valle del Aburrá reforzaron sus líneas para evitar los ataques de los capitalinos que trataron de reaccionar, sin embargo, sus toques fueron inoficiosos. Fue por eso que Jacobo Kouffaty se animó a pegarle desde afuera, sin peligro para Martínez.

Para el segundo tiempo, los dirigidos por Miguel Ángel Russo se vieron mucho más ambiciosos y metieron a Envigado, que se defendió muy cerca de su cancerbero, en su propio terreno.

Al minuto 11, se dio el premio a la insistencia de Millonarios: Maximiliano Núñez centró y Duvier Riascos, de cabeza, puso el 1-1 para darle vida a su equipo. Después del tanto, Ayron del Valle reemplazó a Harrison Henao.

La respuesta tras la igualdad fue inmediata en los dueños de casa: Bryan Rovira ejecutó de buena manera un tiro libre que evacuó Sánchez. Los orientados por Ismael Rescalvo quisieron ser más ofensivos y se descuidaron atrás.

Del Valle contó con una chance, pero le pegó con incomodidad y se perdió la anotación. En la siguiente ocasión no falló: tras un disparo de Núñez y un rebote equivocado de Martínez, el delantero sentenció el 2-1, al 24, en un apretado fuera de lugar.

El de Magangué (Bolívar) tuvo un mano a mano con el portero naranja que esa vez salió airoso y evitó otra caída.

El elenco bogotano por fin ganó fuera de su casa y fue un triunfo que le permitió tomar un nuevo aire con miras a la clasificación a los cuartos de final. El cambio en la etapa complementaria fue evidente y lo plasmó en el resultado.

Envigado le dijo adiós a su ilusión de meterse entre los ocho: se quedó con 11 unidades en 14 encuentros y desde ya, deberá replantear varios aspectos para el próximo semestre y no sufrir con el descenso.

Síntesis

Envigado Fútbol Club 1-2 Millonarios

Envigado Fútbol Club: Jefersson Martínez (5); Cristian Arrieta (6), Jeferson Gómez (6), Andrés Orozco (5), Elvis Mosquera (6); George Saunders (6), Bryan Rovira (6), Camilo Velásquez (6); Diego Moreno (5); Yúber Asprilla (6) y Joseph Cox (6).

Cambios: Iván Rojas (5) por George Saunders (8 ST), Duván Vergara por Yúber Asprilla (21 ST) y Michael Nike Gómez por Diego Moreno (27 ST).

D.T.: Ismael Rescalvo.

Millonarios: Ramiro Sánchez (5); Jair Palacios (5), Pedro Franco (5), Andrés Cadavid (6), Déiver Machado (6); Harrison Henao (6), Juan Guillermo Domínguez (5); Maximiliano Núñez (7), Jacobo Kouffaty (5), Henry Rojas (6); Duvier Riascos (6).

Cambios: Ayron del Valle (6) por Harrison Henao (11 ST), David M. Silva por Jacobo Kouffaty (29 ST) y Harold Mosquera por Duvier Riascos (31 ST).

D.T.: Miguel Ángel Russo.

Goles: Camilo Velásquez (28 PT), para Envigado. Duvier Riascos (9 ST) y Ayron del Valle (24 ST), para Millonarios.

Amonestados: Ayron del Valle (45+3 ST) George Saunders (33 PT) y Bryan Rovira (44 ST), de Envigado.

Expulsados: no hubo.

Figura: Maximiliano Núñez (7).

Estadio: Polideportivo Sur.

Asistencia: 2.000 espectadores, aproximadamente.

Partido: aceptable.

Árbitro: Carlos Ortega (7).

Redacción Futbolred