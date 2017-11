Francisco Maturana no tuvo una buena campaña con el Once Caldas.

Francisco Maturana no es más el entrenador del Once Caldas

Francisco Maturana ya no es más el entrenador del Once Caldas, así lo dio a conocer este martes el propio club manizaleño mediante un comunicado por sus redes sociales. Tras una reunión por la mañana de este martes, el 'blanco-blanco' tomó la determinación.

El conjunto ‘albo’ expresó en dicho comunicado que “de forma unilateral da por terminado el contrato suscrito con el profesor Francisco Maturana a partir de la fecha”.

Maturana, de 68 años, llegó este segundo semestre del 2017 al Once, club en el que no tuvo un buen desempeño. A su vez, la institución, que no alcanzó a clasificar a las finales de la Liga II, le deseó lo mejor de los éxitos al timonel y a su grupo de trabajo.

Por otro lado, el club de Manizales confirmó que Herney Duque y Juan Carlos Henao se harán cargo del equipo de forma transitoria.

Este es el comunicado:

Comunicado sobre la salida de la dirección técnica del Once Caldas del profesor Francisco Maturana, Ricardo Pérez y Johan Zapata, y el encargo de Herney Duque y Juan Carlos Henao. pic.twitter.com/Ah3Uxz56iL — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 14 de noviembre de 2017

