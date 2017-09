Israel, 'Polilla', Batista y Sarmiento, candidatos para DT de América

Después de la renuncia que presentó este sábado Hernán Torres a la dirección técnica del América, tras la derrota 2-1 contra Envigado, la dirigencia del equipo caleño empezó a trabajar a marcha acelerada para encontrar un entrenador y designarlo esta misma semana.

Tulio Gómez, presidente del cuadro ‘escarlata’, le dijo este domingo a EL TIEMPO que por ahora hay cuatro candidatos como primera opción, en medio de las decenas de hojas de vida y propuestas que han acercado los empresarios.

Los cuatro nombres que maneja América son los uruguayos Rubén Israel, extécnico de Millonarios, y Jorge 'Polilla' da Silva, exjugador del club; el argentino Sergio Batista, quien dirigió la selección de su país, y Pedro Sarmiento, campeón de Liga con Medellín y Cali.

Además, Gómez le había dicho este mismo domingo al ‘Carrusel Caracol’ que le gustaba Gerardo Pelusso, con quien habló a primera hora del día, pero “me dijo que está resolviendo un tema interno y que podría hasta noviembre”, por lo que quedó descartado.

La decisión se debe tomar esta semana para que el nuevo técnico aproveche que la próxima semana no hay fecha en la Liga por la visita a Colombia del Papa Francisco.

“Es muy triste que nos sacó de la B tenga que irse así”: Tulio Gómez

En la conversación con el programa ‘Carrusel Caracol’, el presidente del América contó que la salida de Hernán Torres era una realidad debido a los malos resultados. “Ya estaba presupuestado que una derrota más era insostenible, no aguantaba más. Hernán es un hombre profesional y él mismo me había comentado que si las cosas no mejoraban lo mejor era irse, ya lo teníamos hablado. Él nunca estuvo atornillado al cargo, me dijo que en el momento que yo considerara, él renunciaba”.

“Las cosas en esta ocasión no se dieron. Es triste y doloroso que un técnico que nos sacó de 5 años en la B, tenga que irse así y no por la puerta grande. Estamos muy agradecidos con Torres, es un ser honesto, serio y trabajador”, añadió.

Redacción Futbolred

Con EL TIEMPO