Iván Vélez vuelve a su 'nicho': jugará en el América de Cali

Iván Vélez fue confirmado este jueves por América como su nuevo refuerzo. El oriundo de Palmira llega procedente del Junior de Barranquilla, equipo al cual perteneció desde el 2012.

La llegada del vallecaucano de 32 años al equipo ‘escarlata’, aleja totalmente el posible arribo del lateral zurdo Luis Tipton, actualmente en Medellín, quien estaba muy cerca de llegar al cuadro americano para reforzar el lateral izquierdo, esto en relación a que Vélez tiene la facultad de jugar por ambos perfiles.

“Uno quiere regresar donde lo quieren, el afecto que me demuestra la hinchada americana es muy grande. América me trae los mejores recuerdos de mi carrera, siempre viviré agradecido con la gente de Junior, que me ayudaron en un momento difícil, pero América es un sentimiento que no puedo ocultar”, comentó el defensor.

A mitad del año pasado, América hizo un intento de contratar al lateral, Hernán Torres conversó con él, pero su figura contractual con Junior le impidió llegar. Ahora, el lateral vallecaucano defenderá nuevamente la divisa de América, recordando que hizo parte de los ‘diablos rojos’ desde el 2007 hasta el 2009.

En dicho periodo, obtuvo el título de 2008 contra Medellín. Asimismo acumuló 97 compromisos y anotó 3 goles.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1