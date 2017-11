Jaguares sólo piensa en ganarle a Rionegro para mantener la categoría

Un triunfo los deja en la A, en caso de empate depende que Cortuluá no gane y que Bucaramanga pierda

Mantener la categoría en la A es la consigna de Jaguares de Córdoba y esa posibilidad la tendrá en el compromiso decisivo que sostendrá este sábado desde las 3:30 de la tarde en el estadio Jaraguay, de Montería, frente a Rionegro por la fecha 20; última del ‘todos contra todos’ de la Liga II-2017.

Los jugadores ‘felinos’ están mentalizados en hacer lo mejor y dar todo en la cancha en este juego, teniendo en cuenta que también se busca la opción de acceder al grupo de los ocho, aunque en este aspecto dependerá de Medellín y Tigres, equipos que están por encima del club cordobés en la tabla de posiciones del segundo torneo.

“Nos jugamos muchas cosas en este partido, y una de ellas, es que nos estamos jugando estar los tres años del equipo en la A. Si contamos con esa cuota de suerte podremos entrar también a los ocho, siempre y cuando ganemos el partido que se viene”, dijo Sebastián López, arquero titular de Jaguares.

Aunque Rionegro no tiene opciones de clasificar a los ocho, tampoco pelea en el descenso y no tiene posibilidades de conseguir cupos a torneos internacionales, el cancerbero argentino manifestó que tras esas situaciones que vive el equipo antioqueño, Jaguares no se puede confiar y debe estar concentrado para obtener los tres puntos.

“Rionegro vendrá a tratar de buscar su partido y hacernos el daño. Ellos seguramente tomarán esto como un juego aparte, como un partido final, y es allí donde nosotros debemos mostrar nuestras capacidades. El apoyo de la gente también nos servirá para lograrlo. No nos queda otra que ganar”, expresó López.

Es de anotar que para mantener la categoría, Jaguares depende de sí mismo, y solo ganando a Rionegro se mantendrá en la A. En caso de empatar, dependerá que Cortuluá no le gane a Caldas en Manizales, o que Bucaramanga pierda frente a América en Cali.

En caso de caer Jaguares frente a Rionegro, los ‘felinos’ dependerán de que Cortuluá no gane a Caldas, o que Bucaramanga pierda por goleada, más de diez goles de diferencia, siempre y cuando Jaguares caiga por diferencia de un gol frente a las ‘águilas’.

Por otro lado, en el marco del comité de seguridad para el duelo Jaguares vs. Rionegro, las autoridades policiales y la administración municipal establecieron que las puertas del Jaraguay se abrirán a las 12:00 del mediodía del sábado y se cerrarán una vez se complete el aforo.

Se ratificó que la entrada al partido es gratis y solo se debe ingresar con la camiseta del club ‘felino’.

Así mismo, prohibieron el ingreso de barras, bombos, camisetas y distintivos del equipo visitante. No portar elementos corto punzantes, ni de bebidas. También determinaron las autoridades que no se permite el ingreso de mujeres en gestación y niños en brazos.

Alineación probable:

Jaguares: Sebastián López; Juan Zuluaga, Ramón Córdoba, Elvis González; Kevin Londoño, César Carrillo, Alexis Hinestroza; Pablo Rojas, Éder Steer, Juan Mezú, Darwin López.

D.T.: Hubert Bodhert.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería