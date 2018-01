José Sand llegaría a Colombia este viernes para firmar con el Cali

El delantero argentino se presentaría este viernes ante las directivas del Deportivo Cali para firmar su incorporación para la temporada 2018, según un directivo consultado por FUTBOLRED.

Sand fue goleador y subcampeón de la última edición de la Copa Libertadores y del campeonato argentino con Lanús de Argentina.

El miércoles el conjunto azucarero dio a conocer la vinculación del ariete correntino, pero horas más tarde borró el trino de su cuenta de Twitter.

Después hubo muchas versiones, que fueron desmentidas por el directivo azucarero: "Tenemos todo arreglado con él, pero hasta que no llegue a nuestra ciudad no emitiremos ningún comunicado oficial por parte de la institución”, declaró.

Sand, de 37 años, llegaría a la ciudad de Cali, presentaría los exámenes médicos y luego firmaría su contrato con el equipo.

Precisamente, este jueves Nicolás Russo, presidente de Lanús, había declarado que Sand tenía todo listo para llegar al equipo de Gerardo Pelusso: "El representante de Sand me dijo hace una hora que tiene todo arreglado con Deportivo Cali. Lanús no le va a firmar un nuevo contrato ahora. Los tiempos los pone el club. Así no va a seguir", dijo en entrevista con Radio La Red de Argentina.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @Bernardifutbol