"Jugar por derecha o izquierda no es nada nuevo para mí": Iván Vélez

Iván Vélez está feliz de regresar al América de Cali, el equipo de sus amores y con el que espera hacer una gran campaña en la A. Encontrarse con Hernán Torres y ganarse su confianza para reforzar la línea defensiva, tiene motivado al lateral.

La experiencia del futbolista nacido en Palmira, fue una de las características que convencieron al DT Torres, así como al presidente Tulio Gómez; además, su firme sentimiento hacia el equipo y su jerarquía.

Futbolísticamente, jugar por ambas bandas es otra de las ventajas de Vélez para ganarse un puesto en el equipo ‘escarlata’.

“En el segundo semestre del 2012 y primero del 2013, con Junior, antes de la lesión jugaba por izquierda; en Quindío también, no es nada nuevo, es algo con lo que debo marcar diferencia, es de práctica, volver a tomar el tema en forma”, ratificó el lateral, de 32 años.

El estratega americano quiere que sus habituales laterales tengan una sana competencia para potenciar la posición. Y la llegada del experimentado jugador será un motivo más para mejorar.

“El único camino es entrenarse bien, prepararse para cuando me den la oportunidad. Me vengo poniendo a punto, antes de llegar trabajaba con el ‘profe’ Carlos Arias, quien es el preparador físico de Real Cartagena. Trabajé también junto a Edwin Valencia; luego en Orsomarso. No es lo mismo que una pretemporada, pero me ayudó mucho y les agradezco”, explicó Vélez.

Nelson Sandino

Corresponsal de Futbolred

Cali

En Twitter: @nelsandino1