Junior, en su último intento por llegar al primer lugar:recibe a Pasto

Los lamentos por los dos puntos que se dejaron escapar en el último suspiro frente a Rionegro Águilas, y que le impidieron llegar a Junior al liderato de la Liga II, quedaron atrás.

El equipo rojiblanco ya no depende de sí mismo para terminar en el primer lugar de la fase de 'todos contra todos', pero no renuncia a esta posibilidad, que se le puede dar si derrota este sábado al Deportivo Pasto y si Santa Fe y Nacional no ganan sus respectivos encuentros contra Alianza Petrolera y Medellín, respectivamente.

El juego de Junior contra los pastusos se disputará a partir de las 8:00 p. m. en el estadio Roberto Meléndez y, contra todos los pronósticos, el técnico Julio Comesaña empleará el mismo equipo que actuó el miércoles frente a Rionegro Águilas, el cual será el mismo que jugará el próximo jueves contra Flamengo, en Río de Janeiro, por las semifinales de ida de la Copa Suramericana.

No obstante, Comesaña no ha descartado que frente a Pasto pueda tener minutos el paraguayo Roberto Ovelar, quien no jugó contra Rionegro Águilas.

Junior entró en concentración permanente para afrontar el último mes de competencia y el técnico Comesaña le ha pedido a sus jugadores un último esfuerzo para tratar de conquistar también los títulos de la Liga II y la Copa Suramericana.

“Ovelar ha sido criticado porque ha perdido eficacia, no ha podido encontrar el gol y eso para un goleador siempre pesa. Lo pusimos a descansar contra Rionegro y pensamos usarlo frente a Pasto y lo que viene. Queremos tenerlo contento, seguro y con confianza”, dijo Comesaña.

La realización de este partido estuvo en suspenso debido a los inconvenientes del Pasto para trasladarse a Barranquilla. Sin embargo, una gestión de la Dimayor consiguió que el equipo nariñense se desplazara este sábado en horas de la mañana, en un vuelo chárter, a la capital del Atlántico.

Pasto, a terminar de forma decorosa: visita a Junior

Con el propósito de terminar de manera decorosa la Liga II, el Deportivo Pasto espera conseguir un buen resultado en su visita a Junior, en compromiso que iniciará a las 8:00 de la noche en el estadio Metropolitano.

Flabio Torres, entrenador del cuadro ‘volcánico’ indicó que para afrontar el partido volverá a actuar con los mismos jugadores que en la noche del miércoles pasado derrotaron de manera contundente al Atlético Huila por 4-0, con tripleta de Wilfrido de la Rosa, y el remate de Yesus Cabrera.

A su vez, el estratega anticipó que una vez que regresen de Barranquilla se reunirá con la junta directiva del Deportivo Pasto, para determinar quiénes serán los jugadores que no continuarán en el onceno nariñense y definir el grupo de nuevos jugadores, que arribarán a partir de enero próximo para dar comienzo a la pretemporada.

De igual manera descartó los rumores existentes de su posible salida e ir a otro equipo del fútbol colombiano, al manifestar que “respetaré el contrato firmado hasta diciembre de 2018”, con lo cual da garantías para armar un buen equipo en el 2018.

Alineaciones probables:

Junior: Sebastián Viera; David Murillo, Jonathan Ávila, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Yony González, Yimmi Chará, Roberto Ovelar, Teófilo Gutiérrez.

D.T.: Julio Comesaña.

Pasto: Andrés Mosquera; Yonni Hinestroza, Félix García, Luis Payares, Camilo Bastidas, Brayan Lucumí, Yesus Cabrera, Carlos Giraldo, Cristian Dájome, Javier Reina, Wilfrido de la Rosa.

D.T.: Flabio Torres.

Ramiro Rosero Arteaga

Para El Tiempo

Pasto