"La única propuesta por Borja fue del Genoa": presidente del Cortuluá

Miguel Borja disfruta de sus vacaciones, mientras se define su futuro. El delantero de Atlético Nacional tiene contrato con el campeón de América; sin embargo, se especula con que podría dejar el ‘verdolaga’ en 2017 para actuar en el exterior.

Ignacio Martán, presidente del Cortuluá y representante del futbolista en las negociaciones, descartó varios de los rumores que han circulado en los últimos días, con respecto al posible próximo destino del nacido en Tierralta (Córdoba).

“Hubo acercamientos para que fuera prestado a China, pero el jugador no quiere ir. La única propuesta real fue del Genoa, de Italia, que no satisfizo porque se esperaba mucho más. Se habló del Palmeiras, de Brasil, pero no hemos entablado conversaciones”, dijo el dirigente, en declaraciones a ‘Caracol Radio’.

Igualmente, el directivo del ‘equipo corazón’ aseguró que tampoco conoce del interés por parte de algún elenco de México y que en los primeros días de enero habría claridad con respecto a lo que sucedería con el goleador: si continúa en el verde, por lo menos hasta el mercado de verano, o se marcha antes.

“Le dije al profesor Reinaldo Rueda que Borja puede aprender mucho más con él. Vale lo que le den y creo que vale muchísimo. Si aparece una oferta grande, Nacional, Cortuluá y él (Miguel) no la desecharían”, cerró Martán.

Redacción Futbolred