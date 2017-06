'Lo di todo en Nacional pero ahora estoy motivado con Equidad': Nájera

El nombre de Francisco Nájera es sinónimo de experiencia y seguridad en el fútbol colombiano y eso mismo espera aportar el defensa bogotano a la plantilla de La Equidad, equipo que será su nueva casa por un año.

El deportista, de 33 años, se presentará este miércoles por la mañana en su nueva escuadra para presentar los respectivos exámenes médicos y estampar su firma. Lo llena de motivación este nuevo proyecto en su carrera deportiva.

“Realicé todos los contactos el fin de semana, había hablado días previos pero hasta que Nacional no definiera cuál iba a ser mi situación, no podía tomar ninguna decisión. Eso fue el día viernes, se agilizaron las cosas, hablaron entre clubes y llegaron a un acuerdo. Mañana (miércoles) presentaré los exámenes médicos, y si todo sale bien, vendré un año a trabajar aquí en Equidad”, dijo Nájera Gil en declaraciones a FUTBOLRED.

A pesar de que está entusiasmado por emprender un nuevo reto como profesional, el zaguero no ocultó su tristeza por no disputar la Liga II con Atlético Nacional. Agregó que era consciente de ello por la razón de que el ‘verdolaga’ no iba a participar en campeonatos internacionales y tenían que hacer una ‘limpieza’ de jugadores.

“Realmente era algo que se veía venir porque la nómina se tenía que depurar, el no clasificar a torneos internacionales en el segundo semestre produjo que esto se diera; era algo que yo veía que podía ocurrir. Sin embargo, es fuerte después de tanto tiempo y tantas cosas buenas, saber que no iban a contar conmigo. La oportunidad de Equidad fue muy buena, llegó en excelente momento y estoy muy motivado para todo lo viene”.

“Yo di todo en Nacional, siempre lo he hecho en los lugares en los que he estado, son decisiones que hay tomar, yo lo entendí, obviamente hubiera preferido que no ocurriera, pero consciente de que era algo que lo directivos tenían que hacer. Desafortunadamente para mí no puede continuar con el equipo y con el nuevo periodo; era algo que tenían que hacer”, complementó.

El proyecto que está armando La Equidad, bajo la batuta del entrenador Luis Fernando Suárez, fue uno de los motivos por los que se decidió venir al cuadro ‘asegurador’; además, porque el estratega lo había pedido como refuerzo.

“Eso fue fundamental, estoy muy satisfecho de llegar a este club, sé que vamos a conseguir muchas cosas, estoy convencido de eso, sé todo lo significa la institución como tal: es un equipo serio, que siempre ha tratado por estar en buenos lugares en la tabla y eso me dio confianza de llegar acá”, dijo.

Nájera agregó que otro plus para que se decidiera por La Equidad, a pesar de tener otras ofertas sobre la mesa, fue que hace bastante tiempo soñaba con que Luis Fernando Suárez lo dirigiera.

“Me sedujo, todo lo que pretende la institución, tanto en contrataciones como en todo el proyecto deportivo, empezando por su cabeza, el ‘profe’ Luis Fernando, tenía muchas ganas de trabajar con él y eso ayudó de que me animara a venir a Equidad”, agregó.

Álvaro Francisco sueña en grande con la institución verde bogotana, le apunta a ser protagonistas en la Liga II y en la Copa Colombia.

“Los objetivos son altos, creo que debemos clasificar a los cuadrangulares, es una meta fija, ponerle atención a la Copa Colombia, que creo se puede lograr. Esos son las metas principales que el equipo puede llegar a cumplir”, manifestó.

Y recalcó el ambicioso proyecto deportivo que está armando La Equidad para el segundo semestre del año. Él confía en aportar todo su bagaje y recorrido en pro del equipo.

“Me siento muy motivado por el proyecto deportivo, realmente creo que puedo aportar mucho acá, tengo el respaldo de los directivos y del cuerpo técnico, que eso es lo primero que me motivó a venir acá. Tienen mucha fe en mí, en lo que pueda aportar y yo vengo con mucha ilusión de poder hacer un gran trabajo acá y posicionar al equipo en los primeros lugares”, sostuvo.

Y sobre cuáles son sus metas personales complementó: “Quiero jugar la mayor cantidad de partidos que pueda, tener un buen rendimiento, aportar en todo sentido, de lo que pueda hacer tanto dentro como fuera de la cancha. Una meta clara y fija que debemos hacer es clasificar a los ocho y a los cuadrangulares finales; la Copa sería un objetivo para la institución”.

Por último, Nájera destacó los buenos futbolistas que hay en la instrucción capitalina. “Sé que la plantilla es bastante competitiva, hay grandes jugadores, en edad y también en experiencia, y así mismo futbolistas jóvenes con proyección; esa mixtura es la que siempre se va a dar un equipo para poder lograr buenos resultados”, concluyó.

Marianella Ramos Castro

Periodista de Futbolred

[email protected]

En Twitter: @Nella_Ramos