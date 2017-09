'Más que pedir refuerzos, Millonarios necesita una estructura': Russo

La semana en el entorno de Millonarios ha estado un poco ‘caldeada’ por la sorpresa de una posible llegada de Wuilker Faríñez y las declaraciones de Enrique Camacho, sin embargo, el grupo parece estar alejado de estas cosas y se prepara para el juego contra Nacional, por la Liga II-2017.

También, Miguel Russo habló sobre el presente del conjunto ‘embajador’ y, además de lo deportivo, se refirió a lo institucional, dejando en claro que el club está desarrollando una base y esa es la parte inicial para que mejores cosas puedan llegar en el futuro.

“Todo lo que hablamos tiene que ver con el mejoramiento de Millonarios en todos los sentidos. Siempre hemos tenido la idea de tener una base y mejorarla porque el equipo necesita una base de jugadores colombianos, y luego vendrán los extranjeros, y esto nos cuesta porque los que he pedido y que he buscado no han querido venir o les ha costado venir”, dijo el entrenador argentino en rueda de prensa.

“Más allá de pedir refuerzos o no, Millonarios necesita una estructura importante para poder tener jugadores importantes y que puedan venir. Cuando tengamos una estructura, una base, demostremos credibilidad en lo que hacemos, prosigamos los desarrollos y mantengamos una seriedad, seguramente será más fácil. Hoy es muy difícil lograr todo eso porque el tipo del nivel de jugadores que yo quiero, les cuesta venir. Todo es de tiempo”, añadió el estratega azul.

Sobre el futuro y la posible llegada de algunos refuerzos, Russo señaló que “hay una etapa de inversiones que va a venir, pero va de acuerdo con todo esto. Si uno no tiene una estructura lograr que vengan al equipo es difícil y de eso doy fe porque soy el primero que hablo. Hoy las grandes figuras que buscamos, y que queremos todos, no vienen a clubes que no tienen su propio desarrollo y eso es normal. Debemos demostrar estructura, fuerza en la continuidad del trabajo y resultados porque este es un club grande”.

Posteriormente añadió: “Millonarios necesita estructura, bases sólidas, continuidad, desarrollo en todo lo que viene y hay que agregarle resultados, que es lo que nos interesa y lo que nos importa. Hay que tener jugadores jóvenes y con experiencia, con solo los jóvenes no alcanza, es un mix de más cosas. En estos meses nos ha costado quizás más de lo que yo pretendía, porque cuesta crear todo lo que es estructura, eso no se logra de la noche a la mañana”.

Actualmente, el técnico del conjunto de la capital ha demostrado que tiene confianza en los juveniles, pues ha apostado por varios de la cantera en partidos importantes, pero también sabe que los jugadores con experiencia tienen mucho por aportar a este Millonarios.

“En mi carrera he tenido grandes jugadores, pero también de los otros (los llamados obreros), esto deber ser un mix. El mayor capital de un club son los jugadores. Ojalá tengamos las condiciones para encontrar un tipo de jugador de esos. Yo valoro mucho a este plantel porque tiene un poder de recuperación alto y mucho sacrificio, teniendo en cuenta nuestro contexto, voy viendo qué podemos mejorar en el futuro. Sé la necesidad de la gente. Desde que llegué sabía que teníamos que armar un montón de cosas y, en poco tiempo, estoy contento con la gestión del desarrollo, pero quiero mucho más”, expresó.

Sobre la llegada Wuilker Faríñez, Miguel Ángel Russo comentó que “es un arquero joven, importante, tiene muchos pergaminos y, pese a su juventud, mucho desarrollo y mucho futuro por venir y por desarrollar”, pero que por su llegada no necesariamente va a salir Nicolás Vikonis pues “tiene contrato hasta el fin del 2018, es jugador de Millonarios y no hay nada más. Queremos tener una competencia sana y muy fuerte y de aquí a enero falta mucho. Yo soy el que busco competencia interna”.

Finalmente, el técnico ‘embajador’ habló sobre su continuidad en el club, pues su “deseo es continuar por eso hemos estado hablando de la renovación. Son cuestiones que van a aparecer solas. Estamos hablando de eso desde final del semestre pasado y también hablamos mucho del futuro, de la base que el club necesita y yo necesito también. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo y sabiendo lo que nos espera porque con el tiempo es mayor el compromiso. Pensamos en el presente y muchísimo en el futuro que es lo que nos da la tranquilidad de hacer las cosas bien”.

Redacción Futbolred