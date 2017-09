'Me falta mucho por crecer, además pienso que no tengo techo': Angulo

Luego de la victoria conseguida el domingo anterior contra el América y como previa al partido del sábado siguiente frente a Bucaramanga, Jeison Angulo, defensor del Deportivo Cali, habló sobre el presente del equipo.

“Existía una gran presión la semana pasada, como todos saben y vieron, veníamos en un mal momento, no ganábamos no jugábamos bien, perdíamos de local pero afortunadamente clasificamos a la otra ronda en la copa. Logramos una importante victoria en la Liga y nos hemos acercado un poco más a los ocho, eso nos ayuda a tener un respiro y confiar más en nosotros, afirmó zaguero central.

Sobre lo difícil que ha sido tener regularidad en los partidos, los ‘azucareros’ no logran hilar 3 o 4 compromisos con victorias consecutivas, el jugador comentó que: “hemos tenido muchísimos altibajo éramos muy fuertes en casa pero perdimos partidos con equipos que no debíamos de haberlo hecho, pero en los últimos compromisos hemos ido mejorando bastante”.

Respecto al próximo encuentro por Liga II-2017, en el que reciben al Atlético Bucaramanga, Angulo es consciente que no será un encuentro fácil para los verdiblancos.

“Vamos a tener un compromiso mano a mano con el Bucaramanga, pues ellos también vienen de ganar, necesitamos conseguir la victoria de local para así volver a tener la confianza tanto de nosotros como de los hinchas”, expresó sobre el partido del día sábado.

Angulo ha venido teniendo continuidad un regularidad al ser titular en elenco ‘azucarero’, de a poco se está consolidando.

“Como lo he dicho siempre, creo mucho en mi trabajo cada día trato de mejorar, cada entreno, cada partido, y con el respaldo de los compañeros que han creído en mí aún me falta mucho por crecer. Además, pienso que no tengo techo”, dijo el futbolista vallecaucano.

Ante el interrogante sobre qué le hace falta por mejorar en sus actuaciones, Angulo concluyó que: “he cambiado mucho mi forma de ubicarme en la cancha, me he llenado de muchísima de confianza con la continuidad y confianza que me ha dado el técnico, pero tengo que mejorar en mi forma de atacar para lograr ser más contundente en la parte ofensiva”.

Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @Bernardifutbol