'Me siento agradecido con la hinchada de Nacional': Aldo Leao Ramírez

Al minuto 30 del segundo tiempo del partido entre Atlético Nacional y Rionegro Águilas, que ganó el verde 3-0, Aldo Leao Ramírez sustituyó a Macnelly Torres. La afición recibió al samario con aplausos y le demostró que el cariño hacia él se mantiene.

Para el jugador, fue emocionante ese apoyo de los seguidores. “Estoy feliz y orgulloso. Esto no tiene nombre: me siento muy agradecido con esta hinchada, que siempre he llevado en el corazón. Desde que me fui, soñé con este momento y quiero disfrutarlo”, manifestó.

La confianza depositada por los directivos, así como Reinaldo Rueda y sus colaboradores, compromete al deportista a dar lo mejor de sí para quedarse con un puesto en la formación titular, en un semestre donde la calidad en esa posición abunda.

“Es un lujo y algo lindo tener un plantel como el de Nacional y en el terreno de juego se refleja. Vine a aprender, a aportarle muchísimo a esta institución, a darle alegrías y ojalá que así sea”, complementó Ramírez.

Para Aldo Leao, es claro que los encuentros del campeón de América en el estadio Atanasio Girardot no serán sencillos, pues muchos elencos optarán por cerrarles los espacios y sacar provecho de un error, por lo que la paciencia será clave.

“Este es un grupo exitoso y que ha ganado muchas cosas. Espero seguirme brindando dentro, afuera, donde me toque, pero hacerlo con categoría”, dijo Ramírez, quien agregó que está listo para desempeñarse como volante de marca o creativo.

Hoy las palabras me faltan, trabajaré para corresponderles a este cariño con buen fútbol. ¡Gracias! #soydelverdesoy feliz ⚽️💚 https://t.co/WpyQtu4Jak — Aldo Leao Ramírez (@Aldoleao81) 13 de febrero de 2017

Redacción Futbolred

Medellín