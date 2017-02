'Medellín es de los mejores equipos de Colombia': Juan David Valencia

Para 2017, Juan David Valencia debía regresar a Independiente Santa Fe, dueño de sus derechos. Sin embargo, el director técnico Luis Zubeldía le manifestó su intención tenerlo en el Deportivo Independiente Medellín al menos por seis meses más.

“El ‘profe’ ya me había visto y me quería cuando estuvo en Racing (de Argentina). Tuve la posibilidad de hablar con él, me dijo que quería contar conmigo y yo también quise estar acá”, señaló el futbolista.

El jugador, de 31 años, es más que consciente de la resistencia de un gran sector de la afición del ‘poderoso’ hacia él. No obstante, aseguró que tiene la motivación para triunfar de la mano del entrenador argentino.

“Me gusta estar en este equipo, que es de los mejores de Colombia y en el que podemos conseguir cosas importantes. Es fundamental que el técnico y los compañeros te apoyen, porque ya el tema de la hinchada se resuelve en la cancha”, expresó Valencia.

Y es que el haberse formado en las divisiones inferiores del DIM, hace que Juan David se ilusione con ganarse un puesto en la formación titular y hacer su aporte dentro del terreno, ese que el semestre pasado no fue tan bueno.

Por lo visto en la semana, reemplazaría a Jorge Arias en la visita a Millonarios en la primera fecha de la Liga I, el próximo domingo desde las 7:30 p.m. Valencia destacó las virtudes de los ‘embajadores’, pero afirmó que Medellín puede sorprender en El Campín.

“‘Millos’ es dinámico y fuerte por las bandas, con hombres rápidos. Va a ser clave contener su ataque por afuera y también atacarlos por esa zona. A Zubeldía le gusta que los laterales den mucha salida sin descuidar la marca, entonces hay que ser muy equilibrados”, finalizó.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag