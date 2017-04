'Medellín está mostrando carácter y personalidad': Juan F. Quintero

Después del desgarro grado dos que sufrió en el clásico frente a Atlético Nacional de la Liga I, se estimó que Juan Fernando Quintero estaría lejos de las canchas de cuatro a seis semanas. Sin embargo, el volante del Deportivo Independiente Medellín retornó antes a la competencia.

Si bien estuvo ausente en dos partidos del torneo local y uno de Copa Libertadores, reapareció con el gol para la victoria 0-1 sobre Rionegro Águilas el fin de semana anterior y fue la figura en el triunfo 2-0 contra Melgar, de Perú, en el certamen internacional, aunque no anotó.

El habilidoso mediocampista no se quedó con todo el crédito y destacó el buen funcionamiento colectivo, así como el aporte de Christian Marrugo. “Es un jugador importante para nosotros, el capitán, pero no somos solo él y yo, somos un equipo”, afirmó Quintero.

El ‘10’ del elenco antioqueño afirmó que el ‘poderoso’ es un buen conjunto, que tardó para entender la idea del nuevo cuerpo técnico al inicio del semestre, mas consideró que eso es normal cuando se arranca un ciclo con un estilo diferente como el del argentino Luis Zubeldía.

“Costó un poco en las primeras fechas, pero Medellín está mostrando carácter y personalidad. Sabemos que estamos vivos en la Libertadores y eso nos deja contentos, pero antes hay que pensar en (Deportes) Tolima, ganar esos tres puntos vitales y ya vendrá la Copa”.

Y es que previo a la visita al conjunto peruano, los integrantes de la escuadra paisa quieren ratificar su clasificación a los cuartos de final del rentado local para después meterse de lleno en el duelo del próximo miércoles en Arequipa, del que dependerá el seguir en carrera a nivel continental.

“Medellín es un buen equipo, no me queda duda y es normal que a veces sufra. A mí me gusta desempeñarme en el campo para ayudar a mis compañeros”, concluyó Quintero, quien acumula seis tantos en el semestre.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag