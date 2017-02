'Mi familia está con la mente en Brasil y la maleta lista': Borja

Miguel Borja parece tener las horas contadas en Atlético Nacional. Aunque el deseo de Reinaldo Rueda y sus colaboradores es el de contar con el atacante, todo indica que la gran revelación de 2016 se trasladará con sus goles al Palmeiras, donde actúan Yerry Mina y Alejandro Guerra.

“En las próximas horas me dirán si me quedo o me voy. Vamos a ver si se llega a un acuerdo, depende de los directivos. Toca estar tranquilo porque todo es en los tiempos de Dios”, afirmó el nacido en Tierralta (Córdoba), en declaraciones a ‘O Estado de S. Paulo.

En diálogo con dicho medio, Borja contó que la oferta del fútbol de China no se hizo oficial por lo que la prioridad en este momento es el ‘verdao’, que competirá en la Copa Libertadores y llega al torneo continental con el rótulo de favorito.

“Me mandan las noticias y leo algunas; me alegra que la hinchada se ilusione conmigo. He hablado con Mina y me cuenta que está muy contento allá. Mi familia está con la mente en Brasil, ya tiene la maleta lista”, reconoció Miguel.

Por el avance de las negociaciones, la presencia del jugador en el debut del ‘verdolaga’ en la Liga I no está confirmada; sin embargo, aclaró que está en óptimas condiciones para ser de la partida frente a Atlético Bucaramanga, si así lo determina el cuerpo técnico.

Por su parte, Bernardo Redín, entrenador encargado del campeón de América, manifestó que está al tanto de la situación: “No podemos arriesgarlo a que sufra una molestia y perder un cupo", dijo el timonel.

