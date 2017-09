'Mientras esté en DIM, trabajaré con todo el corazón': Leonardo Castro

Desde que inició la presente temporada, Leonardo Castro expresó públicamente su deseo de actuar en el balompié del exterior para crecer profesionalmente y asegurar el futuro de su familia. Durante varias semanas, se manejó información acerca del interés de Independiente (Argentina) de contar con los servicios del atacante del Deportivo Independiente Medellín.

La cifra de la transferencia rondó los 3.4 millones de dólares, sin embargo, la negociación entre los clubes no prosperó. “Hubo varias opciones, se habló mucho y al final no se concretó. No duele porque siempre he dicho que uno no se puede desesperar hasta que no se firme. Mientras trabaje acá, lo haré con todo el corazón” afirmó el nacido en el El Tambo (Cauca).

Para el atacante, los dos días de descanso que le dio el cuerpo técnico al plantel fueron fundamentales para regresar a los entrenamientos con las fuerzas renovadas para lo que resta del semestre. Castro confía en que la semana de labores sirva para corregir aspectos individuales y colectivos para que la mejoría se vea reflejada en las próximas actuaciones.

“En este momento, pensamos en las semifinales de la Copa Colombia. A la Liga II todavía le falta mucho e igual estamos dentro de los ocho, que es lo importante. Obviamente le damos prioridad a los dos torneos, pero estamos concentrados en (Deportivo) Cali: somos dos equipos que siempre queremos quedarnos con los tres puntos”, complementó Leonardo.

Él consideró que será un partido complicado por lo que se disputarán las dos escuadras en esa instancia definitiva y su irregular campaña en el rentado local. El ‘poderoso’ deberá hacerse fuerte en el encuentro de ida del próximo jueves a las 7:45 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, en el que espera el acompañamiento masivo de la hinchada.

“Cali es un equipo que juega muy bien, tiene jugadores jóvenes y que saben con el balón. Va a venir a llevarse el triunfo, pero nosotros estamos trabajando fuerte. A pesar de los baches, vamos a salir a mostrar lo que tenemos. Édinson Toloza y Juan Fernando Caicedo son grandes jugadores y hay que esforzarse para ganarse la titular”, concluyó Castro.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag