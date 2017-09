Millonarios, a reconciliarse con los suyos venciendo en casa a Alianza

Los delanteros ajustan seis partidos sin marcar y eso ya lo siente Millonarios, que suma 13 puntos pero aparece fuera de los ocho.

El técnico Russo reconoce que hay fallas en la definición que se deben corregir aprovechando la pausa de selecciones y espera ratificarlo contra Alianza (6:00 p.m.), pero son los propios jugadores los más críticos.

“No es preocupación, sabiendo que nos falta meterla, pero tenemos una semana larga para mejorar y creemos que lo vamos a corregir porque lo importante es que estamos creando. En cualquier momento se le abrirá el arco a los delanteros y a cualquier otro jugador. Presión siempre habrá en Millonarios, esto es revertir los resultados, trabajar y trabajar”, dijo David Silva.

¿Millonarios se ha vuelto predecible? “Hasta Santa Fe se replegó y quiso contragolpear y eso nos ha pasado con todos los toros rivales. Tal vez ante eso nos aceleramos y chocamos contra muros, tenemos que tranquilizarnos para tomar las decisiones. No podemos poner excusas”, es la explicación que encuentra el volante.

Sin el lesionado Duvier Riascos, Silva invita a creer en Ayron Del Valle y Jader Valencia y advierte que la tarea del gol no es sólo de los atacantes sino de todo el equipo.

“Hay momentos en que no concretamos, no definimos bien. Va a ser muy importante manejar los tiempos y no desesperamos, hemos desarrollado buenos juegos, pero al no concretar nos desesperamos y vamos a un juego que no es propio de Millonarios”, analiza Jhon Duque.

La oportunidad de cambiar la situación es este sábado, contra Alianza Petrolera. “es un equipo con un manejo de balón muy importante, jugadores como Arias o el paraguayo que toman decisiones acertadas en el último cuarto de cancha”, advirtió Silva.

“Tienen muy buen pie, les gusta salir jugando así que hay que hacer una presión alta, quitarles la pelota y hacer daño”, comentó Duque.

Alianza, que es séptimo del torneo con 14 unidades, una más que Millonarios, espera mantener ese sello de buen juego, recuperarse dela reciente derrota contra Bucaramanga (0-1) y acudir a la experiencia del técnico Jorge Luis Bernal para complicarles la vida a los bogotanos en casa.

Posibles formaciones:

Millonarios: Nicolás Vikonis; Jair Palacios, Matías De los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero; Henry Rojas, Jhon Duque, David Silva; Maximiliano Núñez, Ayron Del Valle y Santiago Mosquera. DT: Miguel Ángel Russo.



Alianza Petrolera: Pier Grazziani, Carlos Riascos, Luciano Ospina, Daniel Briceño, Cristian Flórez, Juan Ríos, Nicolás Palacios, Roger Torres, Diego Barreto, Estefano Arango y Cesar Arias. DT: Jorge L. Bernal.

Redacción Futbolred