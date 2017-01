Millonarios ya tiene un equipo base para la temporada 2017. Análisis

“Estamos trabajando, acercándonos de a poquitos”, decía el técnico Miguel Ángel Russo al final del triunfo de Millonarios 1-0 contra Barcelona de Ecuador, que puso fin a la participación azul en el torneo amistoso Florida Cup.

Lo dice bien el argentino, quien esta vez, a diferencia del duelo contra River Plate (derrota 0-1), no hizo mayores cambios en la nómina, clara señal de que ya vio, ya eligió y seguramente ya tiene una apuesta clara para el debut en el torneo local y el gran reto que será Atlético Paranaense por la Copa Libertadores.

Millonarios tiene clarísima su zona posterior: Nicolás Vikonis en el arco; Palacios, Cadavid, Franco y Machado en la zaga. Tiene las alternativas de Román, que no lo hizo mal en su debut, y Figueroa como central, que es más rápido que los tradicionales, a los que Russo parece que respetará en las primeras salidas.

Después del partido y el gol contra Barcelona, es casi un hecho que Juan Guillermo Domínguez llegó para ser el volante central sobre quien girará la tarea natural del pase y la primera línea de salida. A sus costados deben aparecer Rojas y Duque, este último un jugador muy interesante que reclama protagonismo entre los refuerzos. Los dos auxilios conocen bien la tarea de marca pero se espera que además se sumen en el pase.

Arriba las cosas no están del todo claras. Uno de los lunares del equipo en toda su gira por Estados Unidos fue la creación. Los dos equipos que enfrentaron a River (Russo usó una nómina totalmente diferente en cada tiempo) y el que se midió a Barcelona carecieron de un socio para los tres hombres que jugaron en punta, quienes generaron alguna opción de gol más por su sacrificio que como consecuencia de una jugada trabajada.

Aún falta por saber qué tiene el venezolano Koufatty para cumplir esa tarea, pero si su perfil es más de media punta –como ha dicho-, el sacrificio tendría que ser el rasgo principal de los atacantes. Asprilla, Del Valle y Quiñones, los titulares este miércoles, lucharon pero se les fue diluyendo el ímpetu por culpa del cansancio y la impotencia.

Después Núñez reemplazó a Asprilla –cumpliendo una tarea adicional de marca, según explicó él mismo- y Del Valle, que había fallado penalti, le dio paso a Arango, tal vez el más rendidor de los refuerzos, al menos por lo que se ha visto hasta el momento (anotó doblete en partido no oficial contra Chivas en EE. UU.). No pesaron mucho, en realidad, pero se perfilan ahí los titulares y los suplentes que cargarán el peso del ataque durante la temporada. Esos son. No vienen más.

Evidentemente, hay fallas que el técnico no intenta esconder. La imprecisión en el pase –casi normal, pues el equipo apenas se conoce e intenta aplicar lo que pide el DT-, la lentitud en la marca de los centrales –nada nuevo-, la debilidad en el juego aéreo defensivo y la escasa efectividad de cara al arco rival no son defectos menores. Pero aún no termina la pretemporada y Russo sigue confiando en su último as bajo la manga: “nos faltan dos o tres jugadores más, que deben ser colombianos”, reveló. Un creativo y un volante 5 serían sus prioridades. Del exterior ya no puede fichar a nadie porque Millonarios ya cuenta con cuatro extranjeros (Núñez, Fernández, Vikonis y Kouffay).

Por ahora, el estratega resalta lo que le queda para empezar a escribir su historia en el azul: “fue bueno el ritmo, buena la presión, hay que seguir trabajando. Igual nos falta”, comentó. Sí, aún falta. Y lo primero que va a necesitar es paciencia.

Redacción Futbolred

@jennyagameza