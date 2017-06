Murió Guillermo 'Chato' Velásquez, el árbitro que expulsó a Pelé

Velásquez, quien además dirigió en Juegos Olímpicos y en el Mundial de 1970, vivía en Medellín, donde se sometía a chequeos médicos para descartar una leucemia. Su salud hace meses se había deterioriado.

Velásquez será siempre recordado por aquel episodio, el 17 de julio de 1968 en el estadio El Campín, cuando sacó del campo a quien muchos consideran el mejor futbolista de la historia, ‘O rei Pelé’.

Él mismo recordaba aquel episodio en cada entrevista como si lo estuviera viviendo. “Eso (la expulsión) es lo que él quería. Y voy a contar cómo fue. Un árbitro en una jugada de pelota parada es muy difícil que se equivoque. Falla el que esté completamente desentendido o no quiera ver. Y yo, sabiendo cómo era Pelé en los remates de cabeza en los tiros de esquina, debía estar muy atento. Fue un tiro de esquina en el arco sur, lo cobró Dorval y a Pelé le pusieron en la marca a Luis 'Camello' Soto. Entonces Pelé quiso ganar el espacio con las manos, forzado, porque no tenía por donde pasar. Yo estaba parado al lado de ellos. El 'Camello' lo apretó, claro, pero el que metió los brazos para pasar fue Pelé. Enseguida pidió penalti y yo dije: "jueguen, jueguen".

Entonces se desembocó en groserías para mí. Y en esto yo digo que la vida tiene una cantidad de coincidencias, para bien o para mal. Yo hacía como unos 15 ó 20 días había llegado de un torneo aficionado en Leticia, en la frontera con Brasil, con equipos de ese país, de Perú, Ecuador y Colombia. Allí fui a un sitio a ver bailar y lo primero que uno aprende de otro idioma son las groserías. ¡Pelé me las dijo todas y yo se las entendí! Entonces yo le dije en brasileño: "Usted está equivocado conmigo", le señalé la salida y él se fue corriendo de la cancha".

Tristemente para él, su decisión desencadenó una monumental bronca. “Inmediatamente se me vinieron todos los compañeros de Pelé. La del Santos era una delegación de 28 personas y me agredieron 25, el que iba llegando me iba pegando. Los únicos que no me golpearon fueron el médico del equipo, un periodista del diario Folha de Sao Paulo y Pelé”, cuenta.

Velásquez demandó penalmente a la delegación de Santos por la agresión y recibió $18.000 pesos de parte de los brasileños como indemnización y 25 días de incapacidad.

Lo más curioso es que la Federación Colombiana de Fútbol obligó a que el partido continuara y a que regresara Pelé, pues era a él a quien la gente había ido a ver. El ‘amistoso’ terminó 4-2 (iba 2-1 cuando el ‘Chato’ expulsó al 10) y Pelé anotó.

Paz en la tumba del polémico juez, cuyo pasado como boxeador aficionado le sirvió aquel día en El Campín para enviar a la enfermería a un par de sus agresores.

Redacción Futbolred