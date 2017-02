Nacional, debut y triunfo en la Liga I-2017: venció 0-1 a Bucaramanga

Atlético Nacional consiguió su objetivo en la visita a Atlético Bucaramanga, en la segunda fecha de la Liga I: con anotación de Alejandro Bernal, se impuso 0-1 en el estadio Álvaro Gómez Hurtado, de Floridablanca.

De entrada, los verdes mostraron su ambición, con Dayro Moreno como referente adelante. El flamante refuerzo tuvo dos ocasiones claras antes de los diez minutos: en la primera, se lució el arquero Alejandro Otero para evitar el tanto y luego, el remate se fue desviado.

Los ‘leopardos’ se vieron asediados y quisieron sacudirse con salidas por los costados para buscar a Jhon Pajoy y Jhony Cano. Con incursiones rápidas, pusieron en aprietos a los defensores, que recurrieron a faltas para frenarlos.

Moreno no paró de moverse por el frente de ataque y al 18, asistió a Macnelly Torres, quien le pegó bien y el balón se fue muy cerca del palo derecho. El ‘10’ expuso toda su calidad con una habilitación a Cristian Dájome, cuyo intento pasó rozando del mismo poste.

Con el correr del reloj, los locales se fueron tomando confianza y crecieron en su fútbol: al 32, Fabio Burbano definió después una acción individual de Pajoy, sin embargo, el volante estaba en clara posición adelantada.

Con el 0-0 se cerró la etapa inicial. La parte complementaria empezó con el mismo ímpetu que terminó la primera y los dos equipos buscando la ventaja, con la velocidad de sus hombres de arriba.

Al minuto 9, llegó el premio a la insistencia del campeón de América: ‘Mac’ se conectó con Moreno, quien recibió el esférico tras un rebote. Para contactar el centro de Dayro, apareció Alejandro Bernal y decretó el 0-1.

Bucaramanga no bajó los brazos y apostó por el empate, no obstante, Cano no pesó en el área del ‘verdolaga’ y la responsabilidad se recargó en Pajoy. El caleño no dejó de intentar, pero lució muy solo.

Los dirigidos por Bernardo Redín se dedicaron a manejar el trámite con la tranquilidad del resultado a favor para jugar con el desespero de los amarillos y contaron con otra oportunidad: otra vez fue Dájome el se topó con la acertada intervención de Otero

A seis del final, Pajoy tuvo el tanto de la igualdad, mas la pelota se escapó por el palo izquierdo del arco de Franco Armani. Fue nuevamente el mediocampista el que exigió al argentino en un tiro libre y Nicolás Palacios se perdió el tanto en el rebote, para fortuna del elenco paisa que fue justo ganador.

Síntesis

Atlético Bucaramanga 0 - 1 Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero (7); Carlos Valencia (5), Marlon Torres (5), Nicolás Palacios (6), Christian Mafla (6); Yulián Anchico (5), Jossymar Gómez (5); Fabio Burbano (6), John Pérez (6), Jhon Pajoy (7); Jhony Cano (5).

Cambios: Yulián Mejía por Jhony Cano (21 ST), Pablo Rojas por Jhon Pérez (32 ST) y Alcides Peña por Fabio Burbano (43 ST).

D.T.: Hárold Rivera.

Atlético Nacional: Franco Armani (6); Mateus Uribe (6), Felipe Aguilar (6), Alexis Henríquez (6), Edwin Velasco (5); Diego Arias (5), Alejandro Bernal (7); Cristian Dájome (6), Macnelly Torres (8), Jhon Édison Mosquera (6); Dayro Moreno (7).

Cambios: Arley Rodríguez por Dayro Moreno (26 ST), Aldo Leao Ramírez por Alejandro Bernal (30 ST y Óscar Franco por Cristian Dájome (41 ST).

D.T.: Bernardo Redín (e).

Goles: Alejandro Bernal (9 ST), para Nacional.

Amonestados: Fabio Burbano (34 ST), de Bucaramanga. Alexis Henríquez (38 PT), de Nacional.

Expulsados: no hubo.

Figura: Macnelly Torres (8).

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado.

Asistencia: no suministrada.

Partido: bueno.

Árbitro: Hárold Perilla (7).

Redacción Futbolred