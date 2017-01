"Nacional me dio la opción de hacer lo que me gusta": Juan Pablo Ángel

Desde el inicio de la pretemporada de Atlético Nacional, llamó la atención ver a Juan Pablo Ángel junto a Bernardo Redín y Carlos Velasco. El asistente técnico de Reinaldo Rueda, quien ya está al frente, contó que fue el vallecaucano quien invitó al exgoleador a incorporarse al cuerpo técnico.

El ídolo de la afición ‘verdolaga’ quiere aprovechar para aprender más de la profesión. “Me he sentido muy cómodo, este es un escenario que me da la posibilidad de hacer algo que me gusta. Cuando Reinaldo decidió realizarse la cirugía, me pidió el favor que complementara el grupo y es la oportunidad de experimentar en el escenario real”, señaló Ángel.

Por otro lado, contó que desde su retiro se mantuvo vinculado a la institución paisa como consultor e integrante de la comisión técnica, a la vez que adelantó los estudios para ser entrenador, los cuales desea retomar en mitad de año. Para él, la parte de la preparación académica es fundamental.

Ahora, tiene la gran responsabilidad de transmitirle todo su conocimiento al plantel, en especial a lo más jóvenes, que lo ven como un referente histórico del verde. “Siempre me ha gustado trabajar con los chicos jóvenes, que son receptivos. El impacto que se puede tener en ellos desde la experiencia y conocimiento, es mucho mayor”, agregó.

El exfutbolista también resaltó el aporte de los “más grandes” a los juveniles y la mentalidad ganadora que se mantiene en el campeón de América. Para Ángel es fundamental que cada uno de los deportistas entienda la presión de defender los colores del club antioqueño y mantenerlo en lo más alto, especialmente los refuerzos.

“El equipo quiere mantener el status que ha conseguido y tener hombres de la talla de los que se han incorporado, es un mensaje muy claro. Deben entender por qué fueron traídos, acá se exigen resultados: no en vano pasaron muchos jugadores importantes y no tuvieron la fortuna de rendir”, finalizó.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag