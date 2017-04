Nacional, primer clasificado a cuartos de Liga: derrotó 2-0 a Envigado

Atlético Nacional se ratificó en el liderato de la Liga I y logró su cupo a los cuartos de final con la buena victoria 2-0 sobre Envigado Fútbol Club en la fecha 13, gracias a las anotaciones de Arley Rodríguez y Mateus Uribe.

Los dueños de casa saltaron al terreno de juego a demostrar la fortaleza en su cancha y les bastaron 3 minutos para ponerse arriba en el marcador: Mateus asistió a Rodríguez, quien definió bien y venció a Jefersson Martínez para el 1-0.

El elenco naranja sintió el golpe, pero se animó a tocar el balón para atacar con Cristian Arrieta y Elvis Mosquera por los costados. Fue Yúber Asprilla, en la media distancia, el que exigió la respuesta de Christian Vargas, que salvó su valla de la caída.

Con el correr del reloj, el encuentro se hizo más parejo con los del sur del Valle del Aburrá ambiciosos en su búsqueda del empate, mas imprecisos en el último toque, su falencia a lo largo del presente semestre.

La más clara para Envigado fue un cabezazo de Camilo Velásquez, tras una acción colectiva, que alcanzó a manotear el cancerbero y pegó en el travesaño. La respuesta fue inmediata: Uribe, el mejor del terreno, ratificó su sobresaliente nivel con un lindo remate para el 2-0, al 40.

En la etapa complementaria, los dirigidos por Ismael Rescalvo no dejaron de buscar el gol: Asprilla, por el sector derecho, intentó conectarse con Michael Nike Gómez; no obstante, los minutos pasaron y no encontraron el descuento.

Los verdes manejaron el tanteador a su favor y el esférico. Si bien no se acercaron con peligro a los predios de Martínez, no pasaron apuros en la zona defensiva, pero mostraron ansiedad en el último cuarto.

El director técnico español realizó dos sustituciones para cambiar el destino de su equipo: Joseph Cox e Iván Ángulo reemplazaron a Asprilla y Bryan Rovira, respectivamente. Sin embargo, poco influyeron en el partido.

La llamada nómina mixta de Nacional tuvo una aceptable presentación en la noche del domingo para conseguir la buena victoria y extender su invicto en el torneo local con 10 triunfos y dos empates.

Envigado, por su parte, se mantiene en las últimas posiciones en la casilla 17 con 11 puntos y está obligado a no dejar unidades en el camino para aspirar a la clasificación que ya parece muy lejana.

Síntesis

Atlético Nacional 2–0 Envigado Fútbol Club

Atlético Nacional: Christian Vargas (7); Hadier Borja (6), Esequiel Palomeque (6), Roderick Miller (6), Edwin Velasco (6); Elkin Blanco (6), Mateus Uribe (8); Arley Rodríguez (7), Juan Pablo Nieto (5), Cristian Dájome (5); Óscar Franco (5).

Cambios: Mariano Vázquez por Hadier Borja (20 ST), Rodin Quiñones por Cristian Dájome (26 ST) y Andrés Sarmiento por Óscar Franco (37 ST).

D.T.: Bernardo Redín (e).

Envigado Fútbol Club: Jefersson Martínez (5); Cristian Arrieta (5), Jeferson Gómez (5), Andrés Orozco (5), Elvis Mosquera (5); George Saunders (5), Bryan Rovira (5), Camilo Velásquez (5); Diego Moreno (5); Yúber Asprilla (6) y Michael Nike Gómez (5).

Cambios: Joseph Cox (5) por Yúber Asprilla (13 ST), Iván Angulo (5) por Bryan Rovira (13 ST) y Carlos Rojas por Michael Nike Gómez (29 ST).

D.T.: Ismael Rescalvo.

Goles: Arley Rodríguez (3 PT) y Mateus Uribe (40 PT), para Nacional.

Amonestados: Arley Rodríguez (4 PT), Roderick Miller (5 PT) y Óscar Franco (16 ST), de Nacional. George Saunders (14 ST) y Jeferson Gómez (40 ST), de Envigado.

Expulsados: no hubo.

Figura: Mateus Uribe (8).

Estadio: Atanasio Girardot.

Asistencia: 16.203 espectadores.

Partido: aceptable.

Árbitro: Ricardo García (7).

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag