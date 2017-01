Nacional-Santa Fe y Millonarios-Medellín: primera fecha de Liga I-2017

Este martes, en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, se sorteó el calendario de la Liga I-2017 de la Primera División. El primer campeonato del año iniciará el próximo 4 y 5 de febrero.

Los duelos regionales entre equipos bogotanos y antioqueños serán los más atractivos de la jornada de apertura: Atlético Nacional vs. Santa Fe y Millonarios vs. Medellín se llevarán la mayor atención de la fecha.

Sin embargo, Juan Carlos de la Cuesta, presidente de Nacional, confirmó que el duelo contra los 'cardenales' se aplazará para que el plantel 'verdolaga' pueda realizar una buena pretemporada.

Así se jugará la primera jornada de la Liga I-2017:

Equidad vs. Junior

Jaguares vs. Tolima

América vs. Rionegro

Alianza Petrolera vs. Bucaramanga

Nacional vs. Santa Fe

Millonarios vs. Medellín

Envigado vs. Cali

Huila vs. Patriotas

Once Caldas vs. Tigres

Cortuluá vs. Pasto

Redacción Futbolred