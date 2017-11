'No hemos mostrado nuestro mejor fútbol y somos realistas': Quintero

Juan Fernando Quintero no suma minutos con Deportivo Independiente Medellín desde el 18 de octubre en el encuentro de ida de la final de la Copa Colombia contra Junior. En ese duelo, que se selló con empate 1-1 en el estadio Atanasio Girardot, el mediocampista sufrió un desgarro miofascial del isquiotibial izquierdo.

Este martes entrenó con normalidad y a la par del grupo. “Estoy muy contento por estar totalmente recuperado y motivado para afrontar el siguiente partido. Está en nuestras manos porque, con 29 puntos, podríamos entrar a los cuartos. Hay que trabajar bien esta semana para llegar bien al sábado”, manifestó.

El regreso a la competencia de Quintero se daría en la fecha 20 de la Liga II en el cotejo frente a Atlético Nacional en el que al ‘poderoso’ solo le sirve el triunfo. Él reconoció que no es el escenario ideal por depender de otros marcadores y fue autocrítico con respecto al rendimiento de la escuadra antioqueña en el semestre.

“No hemos obtenido los resultados y no hay nada más que decir; cada cual puede sacar sus propias conclusiones y pensar lo que quiera. Nosotros sabemos y somos conscientes que no hemos hecho las cosas bien, pero eso no quiere decir que no trabajamos. No hemos mostrado nuestro mejor fútbol y somos realistas”, aceptó.

Como David González, ‘Juanfer’ se puso en los zapatos de los hinchas y aseveró que entiende su malestar. Sin embargo, reiteró que el plantel mantiene intacta la esperanza de meterse a los ocho para cambiar la pobre imagen en la liguilla, darle alegrías a los aficionados y pelear por el título.

“Nosotros le estamos poniendo el pecho, nadie está dando la espalda. Estando afuera es muy difícil hablar y yo le hago mucha fuerza a Medellín: cuando perdemos o empatamos me duele, siempre queremos ganar”, expresó el volante, quien le respondió a quienes creen que sus lesiones se deben a que no estuvo en la pretemporada.

“Yo me quedé un mes en Estados Unidos negociando con la MLS y no estaba en mis manos. Hice una preparación con un entrenador y contra Nacional tuve un problema en el aductor, pero no fue desgarro. Los esfuerzos que hago, los kilómetros que se corren, jugar cada tres días con una serie de estrés... Somos seres humanos, no muñecos o robots y estoy tranquilo porque no le he hecho nada a nadie. Estoy con la cabeza en alto porque cuando estuve en el campo pude ayudar a Medellín”.

Por otro lado, Quintero afirmó que las victorias 4-3 y 1-0 en los dos últimos clásicos con el ‘verdolaga’ son antecedentes que los ilusionan; no obstante, señaló que no será fácil imponerse a los dirigidos por Juan Manuel Lillo por lo que la “cautela, inteligencia y sacrificio” serán claves para conseguir las tres unidades.

“Sabemos que Nacional es un rival difícil. Le gusta tener el balón, internamente juega muy bien y tiene jugadores rápidos, pero nosotros podemos contrarrestar eso con buena táctica, atacando con más orden y teniendo más precisión a la hora de definir”, concluyó Juan Fernando.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag