'No jugamos bonito, pero fuimos aplicados en el juego': Hernán Torres

América de Cali ganó su tercer partido en línea en el Pascual Guerrero, más allá de que este último, contra Cortuluá, lo disputaran en condición de visitante. Con un solitario gol de Cristián Martínez Borja, el cuadro 'escarlata' salió de los puestos del descenso.

Hernán Torres, técnico americano, reconoció que su equipo en esta oportunidad, no tuvo la fluidez de juego que mostró en las últimas presentaciones. Asimismo explicó el motivo de este bache y reconoció las virtudes del equipo 'corazón del valle'.

"Siempre se habla del bajón de América, pero nadie habla del rival. Cortuluá hizo un buen trabajo. Nosotros acusamos cansancio jugando muy de seguido varias finales. Cada dos días venimos jugando y es entendible el resentimiento en la nómina. Por eso debo recurrir a la táctica, en la que mis jugadores fueron aplicados para controlar el ímpetu de Cortuluá", explicó Hernán Torres.

"Hoy (domingo) no jugamos bonito, pero fuimos aplicados en el juego. A veces se presentan los partidos así y sobre todo con tanta necesidad de los equipos. Me quedo con el orden de mi equipo, el cual no fue fluido con la pelota, pero fue aplicado sin dar ventajas en defensa. Con eso controlamos al rival. Yo le pedí al equipo recuperar la pelota pero no bajar el ritmo de ataque", complementó.

Era un partido de sólidas necesidades para los dos equipos vallecaucanos. Y esto tiene que ver con la compleja ubicación que ambos colectivos viven en la tabla del descenso. Asunto que no eludió, el estratega del conjunto rojo.

"Ellos y nosotros necesitábamos ganar por la tabla del descenso. Sabíamos que sería un partido dificil. Ellos han venido levantando el ritmo de juego y esta fue una final como las que estamos jugando. No me sorprendió Cortuluá porque sabía la intensidad y la forma directa como nos iban a jugar", puntualizó.

Ante los movimientos que efectuó Jaime de la Pava en su equipo, los cuales fueron enfocados en ganar el compromiso, Hernán Torres recurrió a variantes para tapar el ancho de la cancha, ya que Cortuluá intentaba constantemente hacer el 2 a 1 a los laterales americanos.

Iniciando la segunda mitad, Torres ingresó al volante Jonathan Álvarez por el creativo Brayan Angulo. Variante que el técnico de América aclaró, pues fue pedida por el propio Angulo, en relación a un cuadro gripal que viene arrastrando.

Sobre uno de sus jugadores más regulares, el técnico Hernán Torres sostuvo que: "Steven Lucumí es un jugador que ha venido marcando diferencia, por su buen nivel y ritmo futbolístico. Es muy solidario sin pelota, rápido, técnico, con cambios de ritmo en defensa y ataque. es un gran jugador", cerró el técnico oriundo de Ibagué .

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1