"Por mi experiencia, espero acoplarme rápido a Nacional": Dayro Moreno

Dayro Moreno se integró a la pretemporada de Atlético Nacional el 16 de enero. Si bien la primera semana fue un poco difícil para él, con el correr de los días, se ha sentido más cómodo y está listo para el debut frente al Atlético Bucaramanga en Liga I.

“Desde el día que llegué, el grupo, el cuerpo técnico y los directivos me hicieron sentir como en casa. Estamos trabajando para que Nacional vuelva a conseguir cosas muy grandes porque así es el fútbol: entre más se gane, más se exige”, afirmó el tolimense.

Y es que aunque llegó como un refuerzo estelar al balompié colombiano, Dayro consideró que deberá esforzarse día a día para ser inicialista en el campeón de América, pues reconoció que hay una nómina ya consolidada y que hizo historia.

“Voy a pelear por un lugar en los once titulares, porque acá hay una plantilla muy buena. Me he caracterizado por jugar en el frente de ataque, ya sea por derecha, izquierda o de mediapunta. Donde el ‘profe’ disponga, no habrá problema”, complementó.

Ante la salida de Orlando Berrío, quien se unió al Flamengo, de Brasil, el puesto que tomaría Moreno sería el que antes ocupó el cartagenero. Fue precisamente arrancando por el costado derecho que se destacó en el Tijuana, de México.

Por otro lado, el deportista expresó que es consciente del reto que asumió al aceptar la propuesta de la escuadra antioqueña. Sin embargo, confía en su talento para retribuir la confianza de Reinaldo Rueda y sus colaboradores.

“La experiencia y los años que llevo en el fútbol, me permitirán acoplarme rápido al grupo y se está consiguiendo. Con Miguel (Borja) nos vamos complementando bien y trabajamos para entendernos; abre muy bien los espacios y es un goleador”, finalizó.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag